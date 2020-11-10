Azerbaycanlılar Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor

Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını meydanlarda kutluyor.

Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan anlaşmanın "Azerbaycan için zafer, Ermenistan için ise yenilgi" anlamına geldiğini belirtmesinin ve Ermenistan güçlerinin Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacağı müjdesini vermesinin ardından sokaklara akın etti.

Başkent Bakü, saatin ilerlemesine rağmen coşkulu kutlamalara sahne oldu. Binlerce Bakülü ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla çıktıkları sokaklarda sevinç gösterisinde bulundu.

Azerbaycanlılar sokaklarda dans ederek birbirlerini kutlarken bazıları da arabalarıyla sokaklarda tur attı.

Marş ve türkülerin seslendirildiği kutlamalara katılan vatandaşların çoğu sevinç gözyaşlarını tutamadı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Gence'de de halk, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeler için kutlama yaptı.

Yüzlerce vatandaş ellerindeki Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Gence Azadlık Meydanı'na geldi.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez", "En büyük asker bizim asker", "Karabağ bizimdir bizim kalacak" ve "Başını dik tut şehit anası" şeklinde sloganlar atan vatandaşlar hep birlikte Haydar Aliyev anıtına yürüdü.

Burada duygularını dile getiren vatandaşlardan, Elnur Habiboğlu, "Öz topraklarımıza dönüyoruz. İnşallah 28 yıldan sonra. Kelbecerliyim. Allah şehitlerimizin kanını yerde koymadı. Türkiye var olsun. Azerbaycan-Türkiye bir millet iki devlet." ifadelerini kullandı.

Şefika Fazil de çok mutlu olduklarını belirterek "Benim kardeşim de asker. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Azerbaycan kardeştir. Biz beraber galibiyet aldık. Ümit ediyorum ki buradaki zafer gibi Türkiye'de de kutlu olur. Sevincimiz sonsuzdur. Bunu sözle ifade edemiyoruz. Ancak yaşamak gerekir." diye konuştu.

Vasif Abbasov da "O kadar güzel ki dile getirilemez. Yaşasın Azerbaycan, Türkiye. Karabağ Azerbaycan'ındır. Beşiktaş taraftarıyım." dedi.

Öte yandan meydanda havai fişek de atıldı. Polislerin sirenleri ve vatandaşların kornalarıyla inleyen caddede bazı vatandaşlar havaya zıplayarak sevindi.

Azerbaycan ve Ermenistan, bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmaya göre Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.

Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak.