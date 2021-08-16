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Azeri alev savaşçıları uğurlandı

MUĞLA'nın 9 ilçesinde 14 gün süren orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Azerbaycan uyruklu 732 personel, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Azeri alev savaşçıları uğurlandı

Muğla'nın Köyceğiz, Milas, Bodrum, Kavaklıdere, Seydikemer, Menteşe, Yatağan, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde çıkan ve toplamda 14 gün süren orman yangınlarını söndürme çalışmalarına Azerbaycan'dan gelerek destek veren 732 personel için uğurlama töreni düzenlendi. Muğla-Denizli karayolunda düzenlenen törende konuşan Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "732 askerimizi Milli Piyango yurtlarında ağırladık. Sahada çok büyük kahramanlıklar gösterdiler. Zor günlerde tek millet, iki devlet anlayışı ile yardımlaşmamız ve dayanışmamız gerçekten takdire şayan oldu. Kendilerinin gerek yangın alanlarında gösterdikleri önemli hizmetler, gerekse dinlenme alanlarında gönül bağı ile onları uğurlarken büyük bir mutluluk, aynı zamanda da burukluk içerisindeyiz. Kendilerine çok alışmıştık. Yolları açık olsun. Allah yollarını açık eylesin, belasız, kazasın memleketlerine ulaşmalarını diliyorum. Kendilerine minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

‘TÜRK KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLDUK’

Azeri komutan Albay Reşat Bayramov ise, "Biz burada yangınlara müdahale ettik. Türk itfaiye kardeşlerimiz ile birlikte bu yangınları defettik. Türk kardeşlerimizin yanında olduk. İyi günde dostlar, arkadaşlar çok olur. Lakin kötü günde dostlar bilinir, kardeşler bilinir. Çok mutluyuz ki biz kötü günde birlikte olduk ve asıl kardeşleriz. Biz aynı kandan ibaretiz. Yaşasın Türk, Allah Türk'ü korusun. İnşallah yangın olmaz, iyi günlerde, düğünlerde geliriz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiçek verilen Azeri personel, karayolunun iki yanına dizilen ve bayraklar sallayan vatandaşlar tarafından yolcu edildi.

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