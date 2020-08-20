  • BIST 1.118
  • Altın 457,563
  • Dolar 7,2993
  • Euro 8,6580
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 24 °C
»

Azeri suç örgütü elebaşı Antalya'da uğradığı silahlı saldırıda öldü

Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya'da yemek yediği kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi, Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı.
Azeri suç örgütü elebaşı Antalya'da uğradığı silahlı saldırıda öldü

Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya'da yemek yediği kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, "Lotu Quli" lakaplı Salifov, Serik ilçesinde bir otelin restoranında birlikte yemek yediği kişi tarafından başından silahla vuruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Salifov, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Cinayet şüphelisi, Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Azerbaycan'da hapis yattıktan sonra Türkiye'ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Salifov'un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye geldiği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB'den, 'YAŞ kararları' açıklaması20 Ağustos 2020 Perşembe 09:18
  • Taşlı sopalı çadır kurma kavgasında otomobilini insanların üzerine sürdü20 Ağustos 2020 Perşembe 09:17
  • Lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı20 Ağustos 2020 Perşembe 09:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hicri yılbaşını kutladı20 Ağustos 2020 Perşembe 09:08
  • Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi uzatıldı20 Ağustos 2020 Perşembe 09:01
  • Türkiye'den Nijerya'ya terör saldırısında ölenler için başsağlığı mesajı20 Ağustos 2020 Perşembe 09:01
  • Azeri suç örgütü elebaşı Antalya'da uğradığı silahlı saldırıda öldü20 Ağustos 2020 Perşembe 09:00
  • Google'dan Türkiye'deki operasyonlarına ilişkin açıklama20 Ağustos 2020 Perşembe 08:58
  • Irak'a yük taşıyan tır ve kamyonların sürücülü geçişi yeniden başladı20 Ağustos 2020 Perşembe 08:57
  • Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem20 Ağustos 2020 Perşembe 08:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti