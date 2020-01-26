Azez'de hain saldırı!

Kİilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü kamyonet infilak ettirildi.

Azez ilçe merkezinde, akşam saatlerinde, PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü kamyonet infilak ettirildi. Saldırının ardından bölgeye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. 7 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralanan çok sayıda kişi ise hastanelere kaldırıldı. Kamyonetin patlatılma anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, bölgeye yakın olan motosikletlinin patlamanın şiddetiyle metrelerce uzağa savrulduğu anlar yer aldı. Yerel polis, saldırının ardından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

MSB'DEN 'AZEZ' AÇIKLAMASI



Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Azez'de gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiği, 20'den fazla sivilin de yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, tıpkı DEAŞ terör örgütünün yaptığı gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor. Acımasız terör örgütü Azez'de patlattığı bombalı araçla 7 masum sivili daha katlederken 20'den fazla sivili de yaraladı" denildi.