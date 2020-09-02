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Azez’de hücre evlerine operasyon düzenlendi, 10 DEAŞ’lı tutuklandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Azez kentinde DEAŞ terör örgütünün hücre evlerine operasyon düzenlendi.
Azez’de hücre evlerine operasyon düzenlendi, 10 DEAŞ’lı tutuklandı

Kilis Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Azez Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Azez’de DEAŞ terör örgütünün 4 hücre evi tespit edildi. Azez ve sınırı geçmeleri halinde Türkiye’de eylem yapmayı hedefleyen teröristlerin bulunduğu hücre evlerine birbiri ardına operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda hücre evlerinde aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 10 kişi yakalandı. Hücre evlerinde yapılan aramalarda; 48 kullanılmaya hazır patlayıcı düzeneği, 4 bin 650 fünye, patlayıcı düzeneği hazırlamak için kullanılan çok sayıda devre, mıknatıs, kablo ve elektronik malzeme, 22 kilo patlayıcı madde, 8 kiloluk demir blok içine yerleştirilmiş şekilde kullanılmaya hazır el yapımı patlayıcı, 5 el bombası, 4 uzun namlulu tüfek, 7 tabanca, 62 susturucu, 29 dürbün, 15 gram esrar ile 110 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyette sorgulanan ve terör örgütü DEAŞ’lı teröristler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında üst düzey sorumluların da olduğu 10 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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