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Azil yargılamasında aklanan Trump: Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum

Eski ABD Başkanı Trump, Kongre baskınını teşvikle suçlanmaktan yargılandığı ABD Senatosunda aklanmasının ardından, yolculuklarının daha yeni başladığını belirterek, "Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.
Azil yargılamasında aklanan Trump: Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum

ABD tarihinde 2'nci kez azli istenen ilk başkan olan Donald Trump Senato'daki azil yargılamasında suçsuz bulunmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, adaleti ve gerçeği savunduğunu söylediği avukatlarına ve anayasayı temsil eden Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Demokratları hukukun üstünlüğüne "leke sürmek" ve "adaleti siyasi bir intikam aracı" olarak kullanmakla suçlayan Trump, ikinci kez azlinin istenmesinin ülke tarihindeki "en büyük cadı avı" olduğunu savundu.

Seçimlerde 75 milyon oy aldığını ve rakiplerinin bunu unutamayacağını belirten Trump, milyonlarca destekçisine de teşekkür etti.

"Önümüzdeki aylarda sizlerle paylaşacağım çok fazla şey var"
Trump, "Amerika'yı yeniden harika yapmak" için başlattıkları tarihi ve vatansever hareketlerinin yolculuğuna daha yeni başladığını belirterek, "Önümüzdeki aylarda sizlerle paylaşacağım çok fazla şey var. Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

6 Ocak’taki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratlarca suçlanan ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan Trump, Senatodaki azil yargılamasının 5. gününde yapılan oylamada 57 senatörün suçlu, 43 senatörün ise suçsuz olduğu yönünde oy kullanmasının ardından üçte iki çoğunluğa yani 67 oya ulaşılamadığı için aklanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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