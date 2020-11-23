  • BIST 1.334
  • Altın 467,759
  • Dolar 7,7729
  • Euro 9,2285
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

Aziz Sancar'dan Ermenistan'ın saldırısında ebeveynlerini kaybeden Hatice'ye eğitim yardımı

ABD'de yaşayan Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Aziz Sancar, Ermenistan'ın balistik füzelerle Gence kentine düzenlediği saldırıda ebeveynlerini kaybeden Hatice Şahnezerova'nın eğitimi için maddi yardımda bulundu.
Aziz Sancar'dan Ermenistan'ın saldırısında ebeveynlerini kaybeden Hatice'ye eğitim yardımı

Azerbaycan Devlet Haber Ajansında (AZERTAC) yer alan habere göre Sancar'ın, Azerbaycan'ın Gence kentine Ermenistan tarafından atılan füzelerle ilgili haberlerden etkilendiğini, savaşta mağdur olan çocukların eğitimi için fonların kurulmasının faydalı olabileceğini önerdiği belirtildi.

Haberde, ABD'de yaşayan Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Aziz Sancar'ın, Ermenistan'ın 17 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füze saldırısında anne ve babasını kaybeden 3 yaşındaki Hatice'nin eğitimi için açılan hesaba bağışta bulunduğu bildirildi.

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Ermenistan, Gence'ye 2 kez füze saldırısı düzenlenmiş, bu saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirmişti.

17 Ekim'deki saldırıda Hatice enkazdan kurtarılmış, annesi, babası ve 1,5 yaşındaki kız kardeşi ise hayatını kaybetmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'daki narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 308 zanlıdan 35'i tutuklandı23 Kasım 2020 Pazartesi 11:02
  • Soylu: Nerden çıktı bu kadın cinayeti?23 Kasım 2020 Pazartesi 10:58
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim sonrası açıklaması23 Kasım 2020 Pazartesi 10:58
  • İstanbul'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetledi23 Kasım 2020 Pazartesi 10:52
  • İhraç edilen üç eski Danıştay üyesi 'görev suçu' yönünden Yüce Divan'da yargılanmasına yarın başlanacak23 Kasım 2020 Pazartesi 10:51
  • Menemen Belediyesindeki 'zimmet ve irtikap' iddialarıyla ilgili 23 şüpheli adliyeye sevk edildi23 Kasım 2020 Pazartesi 10:50
  • ABD'de uyarılara rağmen Şükran Günü'nde tatil planlayan en az 2 milyon kişi havalimanlarına akın etti23 Kasım 2020 Pazartesi 10:47
  • Aziz Sancar'dan Ermenistan'ın saldırısında ebeveynlerini kaybeden Hatice'ye eğitim yardımı23 Kasım 2020 Pazartesi 10:46
  • Kerkük'te 50 kişiye ait cesedin yer aldığı toplu mezar bulundu23 Kasım 2020 Pazartesi 10:45
  • MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi23 Kasım 2020 Pazartesi 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti