Aziz Yıldırım beraat etti

3 Temmuz 2011'de başlayan Futbolda Şike Davası'nda karar verildi. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eski Beşiktaş Yöneticisi Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu hakkında beraat kararı verildi.

13. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyayı incelemesinin ardından, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin bozma kararına uygun olarak, bazı sanıklar ve suç tipleri bakımından verilen önceki beraat kararını kesinleştirdi.

Bu kapsamda, örgüt suçundan ceza alan, aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu sanıklar hakkında örgüt sebebiyle verilen beraat kararları kesinleşmiş oldu.

DELİL NİTELİĞİ TAŞIMADIĞI KESİNLEŞTİ

Bu yargılamaya konu soruşturmada toplanan delillerin örgüt kapsamında toplandığı değerlendirildiğinde, bunların delil niteliğinin olmadığı konusundaki tartışma son buldu.

Öte yandan Beşiktaş ve Giresunspor tarafı için verilmiş olan beraat kararları da kesinleşmiş olduğundan dosyadaki sanık sayısı azalmış oldu.

ADALI VE HAVUTÇU DA BERAAT ETTİ

Öte yandan eski Beşiktaş Yöneticisi Serdal Adalı'nın yanısıra Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateş'in de şike yapmadığına karar verildi.