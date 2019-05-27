  • BIST 85.984
  • Altın 250,304
  • Dolar 6,0476
  • Euro 6,7689
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 25 °C
»

Aziz Yıldırım'dan sitem: Orayı ben kurdum

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Kumpas Davası'nın 12. duruşmasında açıklamalarda bulundu.
Aziz Yıldırım'dan sitem: Orayı ben kurdum

"Futbolda şike soruşturması" adı altında "Kumpas" kurdukları iddia edilen eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmayı Fenerbahçe Kulübü Yönetimi ve eski Başkanı Aziz Yıldırım, Silivri'de yakından takip etti.

"BİZİM DEĞİL, F.BAHÇE'NİN DAVASI"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, duruşmalar devam ederken basın toplantısına açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, "Bu dava sadece bizim değil, Fenerbahçe'nin davasıdır. Geldiğimde gördüğüm manzara iyi değildi. Uzun zamandır gelmediğimiz için ortam boş kalmış. Yalan ifadeler veriliyor. 14 Şubat'ta 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' demiştim. Sonra 15 Temmuz'da birçok insanımız şehit oldu. FETÖ, hala bitmemiştir. Bu örgütü öyle 3 yılda 5 yılda bitiremezsiniz." dedi.

"FB TV'DE DOĞUM GÜNÜM KUTLANMADI"

Ali Koç yönetimine gönderme yapan, Fenerbahçeli taraftarlara ise mesaj yollayan Aziz Yıldırım, "Ne Aziz Yıldırımcı olun ne Ali Koçcu olun. Bugün Fenerbahçe TV'de doğum gününü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim. En büyük paydamız Fenerbahçe olmalı. Böyle olmazsa elimizden Fenerbahçelilik gider." diye konuştu.

"BİR DAHA BAŞKAN OLMAYACAĞIM"

Ayrıca Aziz Yıldırım "Fenerbahçe'de birlik bozulmamalı. Bu sene kötü olabilir ama seneye her şey daha iyi olabilir. Fenerbahçe yok olursa, bizim Fenerbahçeliliğimiz biter. Ben bir daha Fenerbahçe'de başkan olmayacağım, görev almayacağım. 20 yıl başkanlık ettiği Fenerbahçe'ye darılma gibi bir durumum olamaz." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şampiyon küme düştü27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:14
  • Şampiyon babanın şampiyon oğlu26 Mayıs 2019 Pazar 11:14
  • Okul sıralarında antrenman yapıp Avrupa şampiyonu oldu26 Mayıs 2019 Pazar 11:12
  • Galatasaray, Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı26 Mayıs 2019 Pazar 10:12
  • Almanya Kupası Bayern Münih'in26 Mayıs 2019 Pazar 10:11
  • İspanya Kral Kupası Valencia'nın26 Mayıs 2019 Pazar 10:10
  • Abdurrahim Albayrak'tan Arda Turan açıklaması: Galatasary'a gelecek mi?25 Mayıs 2019 Cumartesi 12:22
  • UEFA'nın kararı sonrası Fenerbahçe'den açıklama25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:23
  • Albayrak: Oğlumu kurtarmama izin vermediler25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:34
  • UEFA'dan F.Bahçe ve G.Saray kararı25 Mayıs 2019 Cumartesi 09:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti