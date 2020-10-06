  • BIST 1.170
  • Altın 478,838
  • Dolar 7,7508
  • Euro 9,1432
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 26 °C
»

Aziz Yıldırım'ın 'kasten yaralama' davasında karar

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım'ın, 2017'da Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe arasında oynanan basketbol maçından önce çıkan olaylarda kulüp başkanı Işık Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.
Aziz Yıldırım'ın 'kasten yaralama' davasında karar

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında 2017 yılında oynanan basketbol maçından önce Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalede bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, 6 bin lira para cezası ve 1 yıl spor müsabakalarından men edilmesine karar verildi.

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki sanıklar Aziz Yıldırım ile Mehmet Işık Eyigüngör katılmazken, duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdürrahim Erol, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi.

Mehmet Işık Eyigüngör'ün avukatı ise dosya kapsamında müvekkilinin üzerine atılı suçlamayı işlemediğini, o eylemin kendisini savunmaya yönelik olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.

Duruşmayı karara bağlayan mahkeme, müşteki sanık Aziz Yıldırım'ın üzerine atılı "kasten yaralama" suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca Yıldırım'ın "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl boyunca müsabakalardan men cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, diğer müşteki sanık Mehmet Işık Eyigüngör'ün ise "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan beraatini karara bağladı.

Olayın geçmişi
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde 7 Mayıs 2017'de oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda kulüp başkanı Işık Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu gerekçesiyle "kasten yaralama" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Yıldırım'ın ifadesi alınmış, Yıldırım da ifadesi sırasında kendisine vurmaya çalıştığını iddia ettiği Eyigüngör'den şikayetçi olmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım'ın, Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu gerekçesiyle "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, Eyigüngör'ün de "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede ayrıca, Yıldırım ve Eyigüngör hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"un 18. maddesi uyarınca seyirden yasaklanma tedbirinin uygulanması talep edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Uğur Şahin'in Biontech firması aşı ruhsatına başvurdu06 Ekim 2020 Salı 14:18
  • Koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan 2 sanığa müebbet06 Ekim 2020 Salı 14:17
  • AK Parti'li Berdibek, Meclis’te Bingöl balını tanıttı06 Ekim 2020 Salı 14:17
  • Bursa'daki 'vinç' faciası davasında otel sahibi, genel müdür ve operatöre hapis06 Ekim 2020 Salı 14:16
  • İstanbul için kuraklık uyarısı06 Ekim 2020 Salı 14:15
  • Muğla açıklarında tekneleri bozulan 150 göçmen kurtarıld06 Ekim 2020 Salı 14:15
  • Karaman'da otomobil takla attı, sürücü yaralı 06 Ekim 2020 Salı 14:14
  • TOKİ'nin ikinci indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu06 Ekim 2020 Salı 13:52
  • Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan resti: Dünya bunu böyle gitmeyeceğini anlamalı06 Ekim 2020 Salı 13:21
  • S-400'ler test atışı için Sinop'a sevk edildi iddiası06 Ekim 2020 Salı 13:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti