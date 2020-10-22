Azmiyle herkese örnek oluyor - On parmağında on marifet

Mamak’ta yaşayan iki çocuk annesi Sündüz Özen, azmiyle herkese örnek oluyor. 18 yıldır iş hayatında aralıksız çalışan Özen, annelik görevini ve evinin işlerini aksatmadan yaparken bir yandan da eğitimine devam ediyor.

Mamak’ta yaşayan Sündüz Özen, 37 yaşında. O hem 2 çocuk annesi hem alın teriyle ekmeğini kazanan işçi hem de eğitimine devam eden bir öğrenci.

“Sen kadınsın yapamazsın” diyenlere aldırış etmedi. Eşine ve aile bütçesine destek olmak için çalışma hayatına atıldı. Özel sektörde uzunca saatler çalışmasına rağmen annelik görevini ve evinin işlerini eşinin de desteğiyle bir an olsun aksatmadı. “Hem iş hem annelik görevleri hem de ev işleri okumaya bahane değil” diyerek açık öğretime başvurup eğitimine kaldığı yerden devam etmeye başladı. Sündüz Özen, tüm işlerinin üstesinden başarıyla gelerek diğer kadınlara örnek olacak işlere imza attı.

EŞİYLE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

İstenildiği takdirde hem işin üstesinden gelinebileceğini anlatan Sündüz Özen, gazetemize konuştu. Türlü zorluklara rağmen hayat mücadelesini hiçbir zaman bırakmayan Özen şunları söyledi: “Tokat Erbaa’da 1983 yılında doğum. 2 çocuk annesiyim. 1998 yılında evlendim. Evlendikten sonra 5 yıl boyunca memlekette tarlada çalıştım. Eşim Konya’da hastanede işe başlaması sebebiyle memleketten Konya’ya gurbet hayatımız başladı. Malum gurbet ve geçim derdi düşünce eşimin yanında iş hayatına adım attım.

EĞİTİMİNİ AKSATMIYOR

“18 yıldır aralıksız çalışıyorum. 13 yıl hastanede temizlik görevlisi ve yardımcı sağlık teknisyeni olarak çalıştım ardından bir inşaat firmasına sekreter olarak başladım ve şu anda da Mamak’taki Cumhuriyet fırınında kasiyer olarak çalışıyorum. Çalışırken de aynı zamanda açık öğretimden okuluma devam ediyorum.”

“GÖREVLERİMDEN HİÇBİR ZAMAN ÖDÜN VERMEDİM”

“Kadınsın yapamazsın” sözüne asla inanmadığını söyleyen Özen, “Bir kadın olarak yaşadığımız en büyük zorluklardan birisi, erkeklerin bize olan bakış açısı ve erkeklerin zihninde oluşan sen yapamazsın çünkü kadınsın algısı. Bir anne olarak çocuğumu evde tek bırakmak ve bakacak kimseyi bulamadığımız zamanlarda memlekete yollamak zorunda kaldığım zamanlar oldu. Hastalandığında yanında olamadığım, bazı en mutlu anlarına ortak olamadığım zamanlar da oldu. Ama hiçbir zaman işimden, evimden ve eğitimimden ödün vermeden yoluma devam ettim” ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ EŞİ

Özen, “Kadınlar iş hayatında olmalı çünkü kadının elinin değdiği her şeyin güzelleştiğine inanıyorum” diyerek şunları söyledi: “Hem iş hem ev hayatı zor oluyor evet ama üstesinden eşim sayesinde geliyorum. Bu konuda en büyük destekçim eşim oluyor. Yetişemediğim yerlerde destek olarak yarım kalan işlerimi tamamlıyor. Bir kadın olarak her şeyden önemlisi bir anne olarak şunu söylemek istiyorum, Kadın elinin dokunduğu yerin güzelleştiğinin bilinmesi ve kadınlarımızın kıymetinin bilinmesi gerekiyor.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-