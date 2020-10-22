  • BIST 1.198
  • Altın 486,063
  • Dolar 7,9168
  • Euro 9,3577
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 12 °C
»

Azmiyle herkese örnek oluyor - On parmağında on marifet

Mamak’ta yaşayan iki çocuk annesi Sündüz Özen, azmiyle herkese örnek oluyor. 18 yıldır iş hayatında aralıksız çalışan Özen, annelik görevini ve evinin işlerini aksatmadan yaparken bir yandan da eğitimine devam ediyor. 
Azmiyle herkese örnek oluyor - On parmağında on marifet

Mamak’ta yaşayan Sündüz Özen, 37 yaşında. O hem 2 çocuk annesi hem alın teriyle ekmeğini kazanan işçi hem de eğitimine devam eden bir öğrenci. 

“Sen kadınsın yapamazsın” diyenlere aldırış etmedi. Eşine ve aile bütçesine destek olmak için çalışma hayatına atıldı. Özel sektörde uzunca saatler çalışmasına rağmen annelik görevini ve evinin işlerini eşinin de desteğiyle bir an olsun aksatmadı.  “Hem iş hem annelik görevleri hem de ev işleri okumaya bahane değil” diyerek açık öğretime başvurup eğitimine kaldığı yerden devam etmeye başladı. Sündüz Özen, tüm işlerinin üstesinden başarıyla gelerek diğer kadınlara örnek olacak işlere imza attı. 

37862161-ccf3-4de7-860a-85d8e309d09f.jpgd44595d7-ee95-43e9-9137-bb9cf412845d.jpg

EŞİYLE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR
İstenildiği takdirde hem işin üstesinden gelinebileceğini anlatan Sündüz Özen, gazetemize konuştu. Türlü zorluklara rağmen hayat mücadelesini hiçbir zaman bırakmayan Özen şunları söyledi:  “Tokat Erbaa’da 1983 yılında doğum. 2 çocuk annesiyim. 1998 yılında evlendim. Evlendikten sonra 5 yıl boyunca memlekette tarlada çalıştım. Eşim Konya’da hastanede işe başlaması sebebiyle memleketten Konya’ya gurbet hayatımız başladı. Malum gurbet ve geçim derdi düşünce eşimin yanında iş hayatına adım attım.

a683c88a-5a58-4034-b43c-cb35eab7af15.jpg

EĞİTİMİNİ AKSATMIYOR
“18 yıldır aralıksız çalışıyorum. 13 yıl hastanede temizlik görevlisi ve yardımcı sağlık teknisyeni olarak çalıştım ardından bir inşaat firmasına sekreter olarak başladım ve şu anda da Mamak’taki Cumhuriyet fırınında kasiyer olarak çalışıyorum. Çalışırken de aynı zamanda açık öğretimden okuluma devam ediyorum.”

“GÖREVLERİMDEN HİÇBİR ZAMAN ÖDÜN VERMEDİM”
“Kadınsın yapamazsın” sözüne asla inanmadığını söyleyen Özen,  “Bir kadın olarak yaşadığımız en büyük zorluklardan birisi, erkeklerin bize olan bakış açısı ve erkeklerin zihninde oluşan sen yapamazsın çünkü kadınsın algısı. Bir anne olarak çocuğumu evde tek bırakmak ve bakacak kimseyi bulamadığımız zamanlarda memlekete yollamak zorunda kaldığım zamanlar oldu. Hastalandığında yanında olamadığım, bazı en mutlu anlarına ortak olamadığım zamanlar da oldu. Ama hiçbir zaman işimden, evimden ve eğitimimden ödün vermeden yoluma devam ettim” ifadelerini kullandı. 

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ EŞİ 
Özen, “Kadınlar iş hayatında olmalı çünkü kadının elinin değdiği her şeyin güzelleştiğine inanıyorum” diyerek şunları söyledi: “Hem iş hem ev hayatı zor oluyor evet ama üstesinden eşim sayesinde geliyorum. Bu konuda en büyük destekçim eşim oluyor. Yetişemediğim yerlerde destek olarak yarım kalan işlerimi tamamlıyor. Bir kadın olarak her şeyden önemlisi bir anne olarak şunu söylemek istiyorum, Kadın elinin dokunduğu yerin güzelleştiğinin bilinmesi ve kadınlarımızın kıymetinin bilinmesi gerekiyor.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 22 Ekim 2020 - ASKİ22 Ekim 2020 Perşembe 09:09
  • Elektrik Kesintisi 22 Ekim 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ22 Ekim 2020 Perşembe 09:09
  • Su Kesintisi 22 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ22 Ekim 2020 Perşembe 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?22 Ekim 2020 Perşembe 09:00
  • ANKESO Başkanı Orhan esnafın durumunu dile getirdi "Sokağın Işıklarını Kapatmayalım"22 Ekim 2020 Perşembe 05:01
  • Türkiyesiz Masa Olmaz!22 Ekim 2020 Perşembe 04:04
  • Başkan Altınok “Ekonomisi iyi İlçelerdeniz” dedi ve borçlarını açıkladı22 Ekim 2020 Perşembe 03:03
  • Ekmek Evde Olur22 Ekim 2020 Perşembe 02:02
  • ASMMMO Başkanı Şahin'den çağrı "tıkır tıkır kullanabilmeliyiz"22 Ekim 2020 Perşembe 01:05
  • Toryum nedir, ne işe yarar?21 Ekim 2020 Çarşamba 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti