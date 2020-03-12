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BA maçları askıya alındı

ABD'de alınan koronavirüs önlemleri kapsamında Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun kalan tüm maçları askıya alındı.
BA maçları askıya alındı

İsmi açıklanmayan basketbol oyuncusunun test sonuçlarının bu akşam Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder arasında oynanacak maç öncesi duyurulmasının ardından söz konusu maç da iptal edildi.  

Açıklamada ayrıca Kovid-19 çıkan oyuncunun o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi.

Dünya üzerinde şu an Kovid-19 bulaşan 120 binden fazla insan bulunuyor. ABD'de virüse karşı önlemler kapsamında okullar ve işletmeler kapatılırken, kamusal alanda düzenlenen etkinlikler de askıya alınıyor.

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz saatlerde Avrupa'dan ABD'ye 30 gün boyunca tüm seyahatlerin yasaklandığını duyurmuştu.

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