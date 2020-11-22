Baba-oğlu ayıran alkollü sürücü: "Keşke ben ölseydim"  

Antalya'da otomobiliyle çarptığı elektrikli bisikletteki İsmail Pirinç'in (53) ölümüne, oğlu Muhammet Eren Pirinç'in (12) ağır yaralanmasına neden olan sürücü Burak Kaymakçı'nın yargılanmasına başlandı.

Kaza, geçen 27 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Yaşar Sobutay Caddesi üzerinde meydana geldi. Kundu istikametine giden İsmail Pirinç ile oğlu Muhammet Eren Pirinç'in bulunduğu elektrikli bisiklete, aynı yönde ilerleyen Burak Kaymakçı'nın kullandığı 07 V 1420 plakalı otomobil çarptı. Kazada devrilen elektrikli bisikletten yola savrulan baba-oğul, yaklaşık 50 metre sürüklendi.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, İsmail Pirinç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Muhammet Eren Pirinç hastaneye kaldırıldı. Sürücü Burak Kaymakçı ise kaza yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta polise teslim oldu. Kaymakçı'nın yapılan muayenesinde, 2.72 promil alkolllü olduğu belirlendi.

Tutuklanan Burak Kaymakçı hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması dün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, ölen İsmail Pirinç'in eşi ve çocukları ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

'BİSİKLETİ ÖNDEKİ ÇOCUK KULLANIYORDU'

Sanık Kaymakçı savunmasında, olay günü vatani görevini yaptığı Isparta'dan tezkeresini alarak Antalya'ya geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Antalya'ya gelişte aracı arkadaşım kullanıyordu. Kent merkezinde arkadaşımı evine bıraktıktan sonra direksiyona kardeşim geçti. Annemlere gittik. Sonrasında ben alkollü olmama rağmen direksiyona geçerek Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'ndeki evime doğru yola çıktım. Hızım 70-75 kilometreydi. Yaşar Sobutay Caddesi üzerinde ilerlerken arkamdan hızla gelen aracı gördüm ve sağ şeride geçtim. Araç beni sollayarak geçti. Önümdeki elektrikli bisiklet, beni sollayan araçtan dolayı yalpalayarak orta şeride geçti. Ben de elektrikli bisikletin sol arka köşesine vurdum ve kaza meydana geldi. Bisiklettekilerde kask yoktu ve bisikleti öndeki çocuk kullanıyordu."

'KEŞKE O KAZADA BEN ÖLSEYDİM'

Mahkeme başkanının "Kazazedelere neden yardım etmedin?" şeklindeki sorusuna ise Burak Kaymakçı, "Ömrümde ilk kez başıma böyle bir şey geldi. Kazanın şoku ile ne yapacağımı bilemedim. İleride durdum ve kardeşimi aradım. Sonrasında polise teslim oldum. Çok pişmanım. Keşke o kazada ben ölseydim. Çok üzgünüm. Sonuçta bir kişinin ölümüne sebep oldum" yanıtını verdi.

Kazadan ağır yaralı kurtulan Muhammet Eren Pirinç ise sürücünün ifadesini yalanladı. Pirinç, "Biz kesinlikle sağ şeritten ilerliyorduk. Kazadan 1 dakika önce bir araç geçti, onun rüzgarıyla hafif sallandık. Sonrasında toparlandık.Ardından sanığın aracı bize çarptı. Elektrikli bisikletin önündeydim, ama kullanan babamdı" dedi.

İsmail Pirinç'in eşi Emine Pirinç de sanığın alkollü halde direksiyon başına geçtiğini belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Ölenin kızı Tuğçe Pirinç, babasının ayağından fırlayan ayakkabısını her gece rüyasında gördüğünü söyleyerek, "Baba kaybetmenin acısını çeken bilir. Ben bu sözleri size içimin soğuması için söylüyorum. Adalet istiyorum" diye konuştu.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar verilen duruşma, ertelendi.