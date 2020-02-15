Baba-oğul tartışması cinayetle bitti

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi'nde yaşayan Abdil Zengin (64) ile oğlu İrfan Zengin (39) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine İrfan Zengin ve babası Abdil Zengin çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan anne Emine Zengin (71) de yaralandı.
BABA OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Baba Abdil Zengin, olay yerinde hayatını kaybetti. Bıçaklı kavgada yaralanan İrfan Zengin ve annesi Emine Zengin, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı, İrfan Zengin'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Baba Zengin'in cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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