Baba-oğul tartışması cinayetle bitti

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde baba ile oğul arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İrfan Zengin, babası Abdil Zengin'i bıçaklayarak öldürdü. Çıkan bıçaklı kavgada İrfan Zengin ve kavgayı ayırmaya çalışan anne de yaralandı.