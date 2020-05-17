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Baba Sekin sokağa çıkma izninde şehit oğlunun mezarına koştu

İzmir Adliyesi önünde terör saldırısında kahramanlığıyla çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Sekin, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasını fırsat bilerek oğlunun kabrini ziyaret etti.
Baba Sekin sokağa çıkma izninde şehit oğlunun mezarına koştu

İzmir Adliyesi önünde 3 yıl önce terör saldırısında kahramanlığıyla çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasını fırsat bilip şehit oğlunun kabrini ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 22 Mart'tan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün 12.00-18.00 saatleri arasında ikinci kez verilen izin kapsamında sokağa çıktı.

İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilmek istenen saldırıyı canı pahasına önleyerek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin de verilen izin kapsamında evladının Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabrini ziyaret ederek özlem giderdi.

Evladının ve aynı kabristanda bulunan eşi Zeynep Sekin'in mezar taşlarını silen, bakımlarını yapan, kabirlerine su döken Sekin, özlem ve rahmetle anarak dua etti.

Kabir ziyaretinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan baba Sekin, şehit oğlunun kabrini her hafta ziyaret ettiğini ancak salgın tedbirlerinden dolayı uzun süre bu imkanı bulamadığını söyledi.

Sekin, şöyle konuştu:

"Allah devletimize zeval vermesin, çok şükür devletimizin aldığı tedbirler sayesinde büyük bir tehlikeyi ucuz bir şekilde atlatacağız inşallah. Bugün ABD, İtalya, İspanya gibi gelişmiş ülkeler maalesef koronavirüsle mücadelede çok geri kaldı, salgından en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldılar, birçok vatandaşlarını kaybettiler. Çok şükür devletimiz, salgınla mücadelede almış olduğu tedbirler sayesinde salgının ilerleme hızını azaltmayı başardı. Alınan tedbirler nedeniyle uzun süre çocuklar, gençler ve yaşlıların dışarı çıkmaları kısıtlandı ama olsun. Salgının yayılmasını engellemek için bu tedbirlerin alınması gerekiyordu, çok şükür millet olarak bu tedbirlere uymayı da başardık."

"Onları çok özlemiştim, özlemle hasret giderdim"
Baba Sekin, 3 yıl geçmesine rağmen o gün yaşadığı acıyı ilk gün gibi yüreğinde hissettiğini ancak gösterdiği kahramanlıkla ülkenin birlik ve beraberliğinin sembolü olan oğlunun kendisi için gurur kaynağı olduğunu aktardı.

Şehadetinin 3 yılında her ne kadar üzülse de kahramanlığından dolayı gururlu olduğuna değinen Sekin. şunları kaydetti:

"Evladıma ve eşime duyduğum özlemle her hafta kabirlerini ziyaret ederek onlar için dua ediyor, hasret gideriyordum ancak bu koronavirüs illetinden dolayı uzun süre onlardan ayrı kalmıştım. Çok şükür 65 yaş ve üstü vatandaşlara 6 saatliğine verilen sokağa çıkma izni kapsamında şehit oğlumun ve eşimin kabirlerini ziyaret etme fırsatı buldum. Onları çok özlemişim, gurur, sevgi ve özlemle hasret giderdim."

Elazığ'da 24 Ocak'ta büyük bir deprem felaketi de yaşadıklarını, yine devletin yardımlarıyla yaralarını sardıklarını vurgulayan şehit babası, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok şükür devletimiz güçlü, onu daha da güçlü kılmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Geçmişte ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen vatan hainlerinin türlü türlü saldırılarına maruz kaldık, bunların hepsini şehitlerimiz kanıyla, birlik ve beraberliğimiz sayesinde bertaraf ettik. Koronavirüs salgınını da yine devletin uyguladığı tedbirlere harfiyen uyarak en az zararla bertaraf edeceğimize inancımız tamdır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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