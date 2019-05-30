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Baba şiddeti! Savunması Nasihatte bulunmuş

Kütahya'da inşaat işçisi baba, 6 ve 8 yaşındaki 2 oğlunu komşularının evlerinin önüne yumurta attıkları gerekçesiyle sokak ortasında tekme tokat dövdü.
Baba şiddeti! Savunması Nasihatte bulunmuş

İnşaat işçisi İbrahim S. (43), dün oğulları M.E.S. (8) ile M.S.'yi (6), komşularının evlerinin önüne yumurta attıkları gerekçesiyle sokakta tekme tokat dövdü. Babanın çocuklarına uyguladığı şiddeti, mahalle sakinleri cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi. Ardından da polisi arayarak bulundu.

Kısa sürede sokağa gelen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, oğullarını döven baba İbrahim S.’yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden sonra karakola götürülerek ifadesi alınan İbrahim S., çocuklarını dövmediğini iddia etti.

Baba, oğullarına yola yumurta attıkları için sadece kızdığını ardından da eve götürüp nasihatte bulunduğunu savundu. Bu sabah adliyeye sevk edilen İbrahim S., adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.

Baba şiddetine maruz kalan 2 kardeş ise savcılık talimatıyla, devlet koruması altına alınıp çocuk yuvasına yerleştirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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