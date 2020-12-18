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Baba ve oğulları gürültü kavgasında komşu 2 kardeşi bıçaklayıp, otomobille çarptı

Baba ve oğulları gürültü kavgasında komşu 2 kardeşi bıçaklayıp, otomobille çarptı
Bursa'da Murat Ç. (47) ve oğlu Oğuzhan Ç. (16) gürültü nedeniyle tartıştıkları komşuları Osman Nemutlu (32) ve Yusuf Nemutlu (22) kardeşleri bıçakla yaraladı.

Olay, geçen hafta merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi 1. Okul Caddesi’nde meydana geldi. Osman Nemutlu ve Yusuf Nemutlu kardeşler ile Murat Ç. ve oğlu Oğuzhan Ç. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine evden bıçak alan baba-oğul, iki kardeşe saldırdı. Yusuf Nemutlu ve Osman Nemutlu karnından bıçaklandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken gözaltına alınan şüpheliler de çıkartıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaralılar Yusuf Nemutlu ve Osman Nemutlu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Gürültü nedeniyle tartışan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere, tarafların tekme ve yumruklarla kavga ederek Murat ile Oğuzhan Ç.’nin iş yerine kaçıp bir kişinin de elinde taşla yanlarına koştuğu anlar yansıdı.

KAVGA İKİ GÜN SONRA DA DEVAM ETTİ

Taraflar arasında yaşanan kavgadan 2 gün sonra otomobiliyle mahalleye giren Murat Ç.'nin bir diğer oğlu Mehmet Ç. (23) Yusuf Nemutlu’nun sokakta ayakta durduğunu görmesi üzerine çarptı. Kameralara yansıyan olaya göre, çarpmanın etkisiyle Yusuf Nemutlu otomobil kaputunun üzerine düşüyor. Daha sonra koşarak olay yerinden kaçıyor. Mehmet Ç.'nin kullandığı otomobilden ise bebeğiyle bir kadın inerken etraftan da kazayı görenler olay yerine geliyor. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Murat Ç.’nin bir diğer oğlu Mehmet Ç.  emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.  

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