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Babacan, İzmir'de depremzedelerle buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de depremzedelerle bir araya geldi. Babacan, Afet Yönetimi Eylem Planı'nın altını çizerek, bu planın pek çok soruna çözüm olacağını ifade etti.
Babacan, İzmir'de depremzedelerle buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi temasta bulunmak üzere İzmir'e geldi. Babacan ilk olarak 30 Ekim tarihinde İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde etkilenen depremzedelerle buluştu. Depremzedeleri dinleyen Babacan, Ankara'da hazırlanan ve kapsamlı bir çalışma olan afet yönetimi ile ilgili eylem planının pek çok soruna çözüm olacağını söyledi. Babacan, Türkiye'nin depreme iyi hazırlanması gerektiğini dile getirerek bunun için yerel yönetimlere verilen yetkinin artırılması gerektiğini kaydetti. Hükümet ve yerel yönetimin koordinasyon içinde çalışması gerektiğini belirten Babacan, "Bir afet yaşandığında yerel düzeyde sistemin çalışmaya başlaması gerekiyor" dedi.

BAYRAKLI İLÇESİ 1'İNCİ OLAĞAN KONGRESİNE KATILDI

DEVA Partisi lideri Babacan, depremzedelerle buluşmasının ardından Bayraklı İlçesi Birinci Olağan Kongresi'ne katıldı. Babacan, kongrenin ardından partisinin Menderes İlçe Başkanlığı'nın açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Babacan, "Bu hizmet binası demokrasi ve atılım merkezi olacak. Buraya gelen vatandaşlarla yakından ilgilenmek bizim temel görevimizdir" diye konuştu. Babacan daha sonra sırasıyla Menderes semt pazarında vatandaşla buluştu ve Kordon sahilinde gençlerle bir araya geldi.

İzmir programını tamamlayan Ali Babacan, Aydın'a gitmek üzere kentten ayrıldı.

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