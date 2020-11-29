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Babacan, partisinin Eskişehir ve Kütahya kongrelerine katıldı

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Eskişehir ve Kütahya'da 1’inci olağan kongrelerine katıldı.
Babacan, partisinin Eskişehir ve Kütahya kongrelerine katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1'inci olağan kongresine katılmak üzere Eskişehir’e geldi. Bir otelde yapılan kongrede partililer tarafından karşılanan Babacan, zorunlu eğitimi 3 yaşından başlatmak istediklerini ifade ederek, "Biz DEVA Partisi olarak eğitimde öncelikle fırsat eşitliğini, adaleti ve insanı merkeze alacağız. Türkiye’nin doğusu ile batısı, şehirleri ile köyleri arasındaki eğitim farkını azaltmak için çalışacağız. Sadece parası olanın değil, herkesin iyi eğitim alması için çalışacağız. Zorunlu eğitimi üç yaşında başlatacağız. Çocuklarımızın erken yaşlarda, doğuştan sahip oldukları özellikleri dikkate alan bir eğitim sistemi kuracağız. Dil eğitimini ana sınıfından itibaren çocuklarımıza sunacağız. Bu, ilkokulda da yoğun şekilde devam edecek. Biz çocuklarımıza ezberlemeyi değil, ezberleri tekrar etmeyi değil, sorgulamayı öğreteceğiz" dedi.

KÜTAHYA’DAKİ KONGRE

Babacan, Eskişehir’deki esnaf ziyaretinin ardından Kütahya’ya geçti. Partisinin Hazar Dinarı Kültür Merkezi’nde düzenlenen olağan kongresine katılan Babacan, çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Çiftçilerimizin desteklenmesi, tarımın güçlenmesi tüm ülkeyi kalkındırır. Biz bu nedenle tarımda sürdürülebilirlik ve yenilikçilik tabanlı bir üretim modelini alacağız. Çiftçilerimizin gelirlerini öngörülebilir ve istikrarlı kılacağız. Tarımın gençler için karlı bir sektör olmasını sağlayacağız. Hayvancılığı da yem üretiminden başlayarak destekleyeceğiz. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza da gereken desteği vereceğiz. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde aile işletmelerinin kaliteli ürün yapmalarını sağlamak için de teknolojiyi kullanmalarını teşvik edeceğiz."

Ali Babacan, esnaf ziyaretlerinin ardından şehirden ayrıldı.

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