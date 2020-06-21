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Babalar Günü'nde şehit babaları ve gazilere en anlamlı ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla 81 ilde 9 bin 232 şehit babası ve gaziyi ziyaret etti.
Babalar Günü'nde şehit babaları ve gazilere en anlamlı ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla 81 ilde 9 bin 232 şehit babası ve gaziyi ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ilde Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları ve gazilere yapılan ziyaretlerde duygusal anlar yaşandı.

Sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına dikkat ederek 81 ilde toplam 9 bin 232 şehit babası ve gaziye ulaşarak Babalar Günü'nü kutlayan Bakanlık ekipleri, babalara almanak hediye etti.

Bakanlık ayrıca şehit babalarını telefonla arayarak, ulaşılamayanlara da kısa mesaj göndererek Babalar Günü'nü kutladı. Ziyaretlerde ve telefonla yapılan görüşmelerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Babalar Günü mesajı da şehit babaları ve gazilere iletildi.

Şehit Gökhan Yaşartürk'ün babası Hacı Ahmet Yaşartürk, hatırlanmış olmaktan duyduğu mutluluğu Bakanlıktan kendisine gönderilen kısa mesaja verdiği yanıtta gösterdi. Yaşartürk, gelen kısa mesajı, "Sağ olun, Babalar Günü aklımda bile değildi, elemanlarınız gelip hatırlattı. Allah vatanımızı korusun, milletimize dirlik düzen versin. Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı her türlü hastalıktan, kötülükten, kazalardan korusun. Ömrüne bereket versin. Selamlar." ifadeleriyle yanıtladı.

Öte yandan, Bilecik'te de çocuk evleri sitesinde kalan koruma ve bakım altındaki çocuklar, ildeki şehit babalarından üçünü ziyaret ederek kendi yaptıkları el izi tabloları hediye etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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