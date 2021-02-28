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Babalar mezun oldu

Altındağlı babaların online eğitim programı sona erdi. Eğitimi başarıyla tamamlayan 24 baba, mezun oldu.
Babalar mezun oldu

Altındağlı babalar, babalık eğitim programını başarıyla tamamladı. Kısa adı AÇEV olan Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı işbirliğiyle, çocukların gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen online eğitim programı sona erdi. Programa katılan Altındağlı babalar mezun oldu. Online gerçekleştirilen sertifika programına AÇEV eğitimcileri Erol Turğut, Kadir Engil, Seda Yılmaz, Turan Ak, Yalçın Ulusoy ve Yaşar Aydoğdu ile sertifika almaya hak kazanan babalar katıldı.

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ONLINE BAŞARI
Geçmişte yüz yüze gerçekleştirilen pek çok eğitim programını online platforma taşıdıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “3-6 yaş ve 7-11 yaş arası çocuğu olan Altındağlı babaların oluşturduğu 3 grupla gerçekleştirdiğimiz online eğitim programımız sona erdi. Eğitim programı 9 hafta sürdü. Katılımcı babalar büyük ilgi gösterdi ve eğitimleri hiç aksatmadı. Hepsi de sertifika almaya hak kazandı. Emeği geçen herkese ve tüm katılımcı babalara çok teşekkür ediyorum. Bu eğitim programına katılan babaların, öğrendiklerini ailelerine mutlaka yansıtacaklarına inanıyorum” dedi.

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