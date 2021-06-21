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Babalar mezun oldu 

Altındağlı babaların eğitim programı sona erdi. Eğitimi başarıyla tamamlayan babalar mezun olarak, diploma almaya hak kazandı. 
Babalar mezun oldu 

Altındağlı babalar, babalık eğitim programını başarıyla tamamladı. Kısa adı AÇEV olan “Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı” işbirliğiyle, çocukların gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen çevrimiçi eğitim programı sona erdi. Programa katılan Altındağlı babalar mezuniyet belgesi almaya hak kazandı. Babaların sevincine Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da ortak oldu. Eğitim programını başarıyla tamamlayan babalar, daha sonra çocuklarıyla birlikte Altındağ Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nde gönüllerince eğlendi. 

“KATILAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM” 

Mezun olan tüm babaları tebrik eden Başkan Asım Balcı “3-6 yaş ve 7-11 yaş arası çocuğu olan Altındağlı babaların oluşturduğu 3 grupla gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi eğitim programımız sona erdi. Eğitim programı 9 hafta sürdü. Katılımcı babalar büyük ilgi gösterdi ve eğitimleri hiç aksatmadı. Hepsi de sertifika almaya hak kazandı. Emeği geçen herkese ve tüm katılımcı babalara çok teşekkür ediyorum. Bu eğitim programına katılan babaların, öğrendiklerini ailelerine mutlaka yansıtacaklarına inanıyorum" dedi.

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NEŞE DOLU BABALAR GÜNÜ

Çocuklarının elinden diplomalarını almaya hak kazanan babalar, daha sonra “Babalar Günü” kutlama programında bir araya geldi. Altındağ Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nde kendileri için hazırlanan etkinliğe katılan Altındağlı babalar, çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlendi.
 

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