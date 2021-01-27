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Babası tarafından av tüfeğiyle vurulan genç, yaşama tutunamadı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı babası Zeki Kırköse tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan Zübeyir Kırköse (35), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.
Babası tarafından av tüfeğiyle vurulan genç, yaşama tutunamadı

Olay, 24 Ocak günü ilçeye bağlı Yukarıçiyanlı köyünde meydana geldi. Zübeyir Kırköse, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle babası Zeki Kırköse ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zeki Kırköse, oğluna av tüfeğiyle ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Kırköse, ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, baba Kırköse ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve yaşama 3 gün tutunabilen Kırköse, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kırköse'nin iki ay önce annesini koronavirüs nedeniyle kaybettiği belirtildi. 

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi baba Zeki Kırköse, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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