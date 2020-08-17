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Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 8 yıl önce Atakan ve Atalay Keleş kardeşleri öldüren Ersin Aydoğan (47), ilçe merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçe sahil gezi yolunda meydana geldi. Devrim Keleş, iddiaya göre 8 yıl önce babası Atakan Keleş ve amcası Atalay Keleş'i öldüren Ersin Aydoğan ile sahil gezi yolunda karşılaştı. Devrim Keleş, üzerinde taşıdığı tabancayla Ersin Aydoğan’a iki el ateş etti. Ersin Aydoğan, olay yerinde hayatını kaybederken, Devrim Keleş kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, park girişinde Devrim Keleş'i yakalayarak gözaltına aldı. Aydoğan'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BABASINI VE AMCASINI ÖLDÜRMÜŞ

Ersin Aydoğan'ın 2012 yılında sahibi olduğu barda çıkan kavgada Atakan ve Atalay Keleş kardeşleri vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 22 yıl 1 ay hapse mahkum olan ve 8 yıldır cezaevinde bulunan Ersin Aydoğan'ın bir süre önce izinli olarak çıktığı öğrenildi.

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