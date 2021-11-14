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Babasından devraldığı işletmeyi devlet desteğiyle modern tesise dönüştürdü

Elazığ'da küçük bir imalathanede kuruyemiş üretirken TKDK'den hibe desteği alarak 1 milyon liralık yatırım yapan 26 yaşındaki Hakkı Eren Namlı, kurduğu modern tesiste imal ettiği yöresel ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.
Babasından devraldığı işletmeyi devlet desteğiyle modern tesise dönüştürdü

Elazığ'da küçük bir aile imalathanesinde kuruyemiş üretirken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) hibe desteği alan 26 yaşındaki Hakkı Eren Namlı, kurduğu modern tesiste ürettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesinin Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olan Namlı, memleketine dönerek kent merkezindeki kuruyemiş imalathanesini büyütmek için babasından işleri devraldı.

TKDK desteklerinden faydalanarak imalathanesini modern bir tesise dönüştürmek amacıyla proje hazırlayan Namlı, onaylanan projesi sayesinde kurumdan yüzde 55 hibe desteği aldı ve Yazıkonak beldesinde 3 bin metrekarelik alanda 1 milyon liralık yatırımla modern bir tesis kurdu.

Türkiye'nin her bölgesine sipariş üzerine kuruyemiş ürünleri gönderen Namlı, 7 kişiye de iş imkanı sağladı.

Namlı, babasının evlerinin mutfağında başlattığı kuruyemiş imalatını, devlet desteğiyle büyüttüğünü söyledi.

Küçük yaşlarda babasıyla çalışıp işin inceliklerini öğrendiğini anlatan Namlı, "Babamın öğrettiği ustalığı gıda mühendisliğinde öğrendiğim bilgi ve birikimle taçlandırarak işletmemizi modern bir tesise dönüştürdüm." dedi.

Namlı, işlerini kolaylaştıran makinelerle yollarına devam ettiklerine değinerek, "Küçük imalathaneden artık Türkiye'ye hitap eden modern bir tesis haline geldik. Devletin gençlere verdiği bu destek sayesinde kendi işimin patronu oldum." ifadelerini kullandı.

Kuruyemiş alanında tüm ürünleri ürettiklerini belirten Namlı, ürünlerin el değmeden paketlenmesi için yeni makineler aldıklarını, çalıştıkça büyüdüklerini dile getirdi.

İşleyip paketledikleri ürünleri Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Bingöl, Adıyaman başta olmak üzere Türkiye'nin her bölgesine sipariş üzerine gönderdiklerini aktaran Namlı, yöresel ürünlerin tanıtımı için de çaba gösterdiklerini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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