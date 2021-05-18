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Babasından miras kalan evi satmak istediği için annesini bıçaklamış

Adana’da, tartıştığı annesi Eşe Güven’i (57) ekmek bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan Ahmet Güven (32), mahkemece tutuklandı.
Babasından miras kalan evi satmak istediği için annesini bıçaklamış

Olay, dün saat 06.00 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah annesi Eşe Güven’in evine gelen Ahmet Güven, zili çaldı. Kapıyı açan annesinin üzerine yürüyen Güven, hakaretlerde bulununca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Güven, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla "Seni öldüreceğim" deyip, annesine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak yarası alan Eşe Güven, komşularına sığınarak, yardım istedi. Ahmet Güven ise olay yerinden kaçarken, bölgede devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumu fark edip, durumu 112 Acil Servis’e bildirdi.

BABASINDAN MİRAS KALAN EVİ SATMAK İSTEMİŞ

Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Eşe Güven, tedaviye alındı. Bölgede araştırma yapan polisler, Ahmet Güven’i başka sokakta yakalayıp, gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de annesine şiddet uyguladığı iddia edilen Güven, polis merkezine götürüldü. Eşe Güven ise oğlundan şikayetçi oldu.

Ahmet Güven, ilk ifadesinde, annesinin sürekli dini nikahla birliktelikler yaşadığını, bu nedenle aralarında sorun olduğunu, son olarak da babasından miras kalan evi satmak istediği için tartıştığını öne sürdü.

‘ONU ÖYLE GÖRÜNCE HİÇ ÜZÜLMEDİM’

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek için Adli Tıp Birimi'ne getirilen Ahmet Güven, kendisini görüntüleyen gazetecilere ise “Annem kötü bir insandı. 9 kere evlendiği için yaptım. Bize sahip çıkmıyordu. Allah beni affetsin. Onu öyle görünce hiç üzülmedim; çünkü bize sahip çıkmadı. Kocasına sahip çıkıyor ama bize sahip çıkmıyor” diye seslendi. 

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ahmet Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Eşe Güven’in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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