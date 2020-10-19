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Babasını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü: 'Cinnet getirdim, pişmanım' dedi

Aksaray’da babası Atlas İnce'yi (54) başından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak öldüren, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Onur İnce (28), bugün adliyeye sevk edildi. Onur İnce’nin ifadesinde 'Cinnet getirdim, pişmanım' dediği öğrenildi.
Babasını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü: 'Cinnet getirdim, pişmanım' dedi

Olay, saat 14.00 sularında Ereğlikapı Mahallesi 1439 Sokak'ta bulunan binanın 4’üncü katında meydana geldi. Garsonluk yapan babası Atlas İnce ile birlikte yaşayan ve iddiaya göre psikolojik tedavi gören Onur İnce, dün sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle babasıyla tartıştı. Komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis, herhangi bir yaralanan ve şikayette bulunan olmaması üzerine evden ayrıldı. 

POLİSE KAPIYI AÇIP, BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ

Onur İnce, babası Atlas İnce ile birkaç saat sonra belirlenemeyen nedenle yeniden tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur İnce, mutfaktan aldığı bıçakla babası Atlas İnce'ye saldırdı. Babasını başından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayan Onur İnce, komşularının ihbarı üzerine eve gelen polise kapıyı açtı. Ardından kanlar içindeki babasının yanına gidip, tekrar bıçaklamaya başladı. Bunun üzerine polis, Onur İnce’yi kolundan yaralayarak etkisiz hale getirdi. Yaralı Onur İnce, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilerek gözaltına alınan Onur İnce, bugün adliyeye sevk edildi. İfadesinde 'Cinnet getirdim, pişmanım' dediği öğrenilen Onur İnce, gazetecilerin 'Babanızı niçin öldürdünüz?' sorusuna ise ''Allah'a sığınırım'' diye cevap verdi.   

3 KEZ HASTANEYE GİTMİŞ 

Onur İnce’nin sinir krizi geçirdiği için 13, 14 ve 16 Ekim tarihlerinde babasıyla birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine geldiği ve yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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