  • BIST 1.145
  • Altın 470,307
  • Dolar 7,6973
  • Euro 9,0223
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "'Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi

BURSA'da, babası Mehmet Yıldız’ı (57) başı ile sırtına baltayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Eyüp Yıldız’ın (37) yargılanmasına başlandı.
Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "'Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi

Olay, 23 Şubat’ta Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi Ören Sokak'ta meydana geldi. Eyüp Yıldız ile babası Mehmet Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşürken 

Eyüp Yıldız, depodan aldığı baltayı babasının başı ile sırtına vurdu. Ardından da Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giderek, babasını öldürdüğünü söyledi. Eve gelen polis ekipleri, Mehmet Yıldız’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, ‘yakın akrabayı öldürmek’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Eyüp Yıldız’ın yargılanmasına başlandı. Yıldız'ın cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

'‘BABANI ÖLDÜR’ DİYE SESLER DUYDUM'

Eyüp Yıldız, savunmasında, “Olay günü kendimi öldürmek için çok sayıda hap içtim. Ancak ölmedim. Babam, ölen annemle ilgili kötü konuşuyordu ve bana hakaretler ediyordu. Uyuşturucu kullanıyordum. Olay günü, ‘Babanı öldür, kendini öldür’ diye sesler duymaya başladım. Babam, uyuşturucuyu bırakmazsam beni öldüreceğini söylüyordu. Uyuşturucunun etkisi altındaydım. Sabah uyandığımda babam yerde hareketsiz yatıyordu. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum, kendimde değildim. Kendime geldiğimde babamın öldüğünü gördüm, polise gidip, teslim oldum. Beraatimi istiyorum” dedi.

'EŞİM BABASIYLA SÜREKLİ TARTIŞIRDI'

Eyüp Yıldız’ın eşi Hatice Yıldız (40) ise tanık olarak verdiği ifadede, “Olay günü Zonguldak’ta, annemin yanındaydım. Eyüp, ikinci evliliğim. Eyüp’ün haline üzülüyordum. Eşim telefonları açmayınca Bursa’ya geldim. Olayı öğrendim. Eyüp ile babası sürekli tartışırdı. Ancak aralarına girmek istemiyordum. Eşim, birilerinin dolduruşuna gelip, evde sürekli kavga çıkarırdı. Birileriyle konuşmadığında ise iyi insandı, evde sakindi” diye konuştu. 

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Mahkeme heyeti, Eyüp Yıldız’ın tutukluluk halinin devamı ile akli dengesinin yerinde olup olmadığının İstanbul Adlı Tıp Kurumu’nca belirlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vatandaşları yardım bahanesiyle dolandıran şüphelinin 10 ayrı suç kaydı çıktı30 Eylül 2020 Çarşamba 18:36
  • Borcu olduğunu öne sürerek PTT şubesini soydu30 Eylül 2020 Çarşamba 17:38
  • FETÖ sanıkları hesap veriyor30 Eylül 2020 Çarşamba 11:52
  • Bingöl'de otomobilde 8 kilo esrar ele geçirildi: 6 gözaltı29 Eylül 2020 Salı 23:52
  • Kayseri'de 'kız kaçırma' kavgasında 3 tutuklama29 Eylül 2020 Salı 21:45
  • 3 yıldır aranan cinayet şüphelisi sahte kimlikle yakalandı29 Eylül 2020 Salı 20:48
  • Tartıştığı kişiyi bacağından vurup, kaçtı29 Eylül 2020 Salı 19:50
  • Otomobilde 1 kilo 600 gram esrarla yakalandı29 Eylül 2020 Salı 18:50
  • Terör propagandası şüphelisine adli kontrol29 Eylül 2020 Salı 18:01
  • Kartal'da restorana silahlı saldırı: 1 yaralı28 Eylül 2020 Pazartesi 19:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti