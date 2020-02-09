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Babasını bıçaklayarak öldürdü!

İzmir’in Bornova ilçesinde alkol problemleri olduğu iddia edilen şahıs önce yaşadığı evi ateşe vermek istedi, ardından kendisine müdahale etmek isteyen babasını kalbinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Babasını bıçaklayarak öldürdü!

Olay, gece saatlerinde Bornova ilçesi Gürpınar Mahallesi 7010/9 Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, alkol problemleri olan A.A. yaşadığı ikameti ateşe vermek istedi. Durumu fark eden baba Ali Albayrak (58) oğlu A.A’ya müdahale etmek istedi. Baba ve oğul arasında arbede çıktı. Çıkan arbedenin ardından A.A., baba Ali Albayrak’ı kalbinden bıçaklarken, kavgayı ayırmak isteyen kardeşi G.A’da elinden yaralandı. Ali Albayrak kanlar içerisinde yere yıkılırken, ev halkı durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince A.A. suç aleti ile birlikte kıskıvrak yakalanırken, çok fazla kan kaybeden baba Albayrak ile diğer oğlu G.A. ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Albayrak kurtarılamadı. G.A’nın ise hayati tehlikesinin olmadığı, hastanede tedavisinin yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, ekipler tarafından yakalanan A.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılan Ali Albayrak’ın cansız bedeninin sabah saatlerinde İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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