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Babasını öldüren çocuğa tahliye

Antalya'da babasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 16 yaşındaki çocuğun tahliye edildi.
Babasını öldüren çocuğa tahliye

Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu S.B., annesi Hatice B. ve sanık avukatları katıldı.

Son savunması alınan sanık S.B., babasını isteyerek öldürmediğini savunarak "Çok pişmanım, okuluma devam etmek istiyorum. Ailemi çok özledim, tahliyemi talep ediyorum" diyerek gözyaşı döktü. 

MAHKEMEDEN İYİ HAL İNDİRİMİ

Kararı açıklayan mahkeme heyeti 'üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçuna iyi hal, tahrik ve çocuk olması nedeniyle indirim hükümlerini uygulayarak S.B'nin tahliyesine karar verdi. 

Heyet, sanığın 'bıçak veya diğer aletleri izinsiz bulundurma' suçundan da beraatine hükmetti. 

NE OLMUŞTU?

Kepez ilçesinde 14 Eylül 2019'da lise öğrencisi S.B., annesiyle kavga eden babası Halil İbrahim B'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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