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Babasının evini benzin döküp yaktı

Ankara'da psikolojik sorunları bulunan Rüzgar D. (20), babasının bulunduğu sırada benzin dökerek evini yaktı. Olayda yaralanan olmazken, polis olay sonrası kaçan Rüzgar D.'yi arıyor. 
Babasının evini benzin döküp yaktı

Olay, saat 03.00 sırlarında Çankaya ilçesi Keklikpınarı Mahallesi 405'inci sokakta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Rüzgar D., iddiaya göre psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle akşam saatlerinde babası L.D. ile kavga edip evden ayrıldı. Gece saatlerinde eve tekrar gelen Rüzgar D., zemin katta oturdukları dairenin pencerenin önüne pet şişe ile benzin dökerek ateşe verdi. Daha sonra da taksiyle olay yerinden kaçtı. 

Pencere önündeki alevleri gören L.D., yangına müdahale etti. Bu sırada benzin nedeniyle alevler bir anda parladı. Yangını fark eden binada oturanlar endişelenirken, itfaiyeye haber verildi. L.D.'nin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Olayda yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. Olay yerine polis ekipleri de ailesinin ifadesini aldı. 

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ BOĞMAYA ÇALIŞTI

Rüzgar D.'nin Ege Üniversitesi öğrenci olduğu ve bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle ailesi ile sürekli kavga ettiği belirlendi. Ayrıca psikolojik rahatsızlığından dolayı ilaç kullandığı tespit edilen Rüzgar D.'nin daha önce de kız kardeşi ve annesini boğmaya çalıştığı öğrenildi.

Daha önce de evi kundaklama ile tehdit ettiği belirtilen Rüzgar D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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