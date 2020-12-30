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Babasının evleneceği kadını, boğazını keserek öldüren sanığa müebbet hapis

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, babasının evleneceği Nana Gokhidze'yi (32) boğazını keserek öldüren Samet Cihan Yapıcı (24), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Babasının evleneceği kadını, boğazını keserek öldüren sanığa müebbet hapis

Olay, 24 Ekim 2018'de Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Samet Cihan Yapıcı, iddiaya göre babası Erdoğan Yapıcı'nın evlenmek için işlemlerini başlattığı Gürcistan vatandaşı Nana Gokhidze ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Samet Cihan Yapıcı, tartışma sırasında eline geçirdiği bıçakla Gokhidze'nin boğazını kesti. Kanlar içinde kalan Nana Gokhidze yere yığılırken, Yapıcı ise kaçtı. Olayı gören komşuların ihbarı üzerine gelen ambulansla Nana Gokhidze, Başiskele'de özel bir hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Gokhidze, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan Samet Cihan Yapıcı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanık Samet Cihan Yapıcı davaya cezaevinden görüntülü sistem ile katılırken, avukatları ve yakınları mahkeme salonunda hazır bulundu. Samet Cihan Yapıcı ailesinin kendisine, kendisinin de ailesine ihtiyacı olduğunu söyleyerek mahkeme heyetinden tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Samet Cihan Yapıcı'nın kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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