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Babasının hediye ettiği sıfır otomobil hasarlı çıktı

Bursa'da yaşayan Onur Aydemir (20), babasının hediye olarak aldığı 460 bin TL değerindeki sıfır model otomobile yaptırdığı ekspertiz incelemesinde, bagaj kapağının değişmiş ve boyalı olduğunu öğrendi.
Babasının hediye ettiği sıfır otomobil hasarlı çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Onur Aydemir’e babası Nurettin Aydemir, geçen yıl aralık ayında hediye olarak sıfır model otomobil aldı. 460 bin TL nakit ödeyerek alınan otomobili Aydemir, 5 Ocak tarihinde teslim aldı. Aydemir, o günlerde katıldığı bir çekilişte ücretsiz ekspertiz incelemesi hakkı kazandı. Bunun üzerine babasının hediye ettiği otomobili ekspertize götüren Aydemir, büyük bir şok yaşadı. Ekspertiz raporunda otomobilin bagaj kapağının değişmiş ve bazı bölgelerinin boyalı olduğu ortaya çıktı. Aydemir, raporları alarak otomobili aldığı firmaya gitti ancak yetkililer sorunun fabrikadan kaynaklandığını söyledi. Konuyu önce arabuluculukla çözmek isteyen Aydemir’e şirket yetkilileri ücretsiz bakım hediye etmek istediğini söyledi. Arabulucukta herhangi bir sonuç alamayan Aydemir, avukatıyla birlikte savcılığa giderek, suç duyurusunda bulundu.

'FABRİKAYI SUÇLADILAR'

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Aydemir, “Babam hediye olarak sıfır bir araç almak istedi. Biz de buna istinaden Bursa'da bir araç bayisine gittik. 22 Aralık'ta bayide beğendiğimiz aracı 460 bin TL nakit ödeyerek aldık. Aracı ise 5 Ocak tarihinde bayiden teslim aldım. 15 Ocak tarihinde ise çekilişten bana çıkan ekspertiz hakkı ile aracımı İnegöl'deki bir ekspertize götürdüm. Ekspertiz raporunda sıfır aldığım aracın bagaj kapağında sökme ve boyalı olduğu ortaya çıktı. Bunu duyunca şok oldum. 18 Ocak'ta bayiye gittiğim zaman beni boya ustası ve müdürle görüştürdüler. Boya ustası kontrol ettiğinde bagaj kapağının boyalı olduğunu kendisi de gördü. Sökme, takma olduğunu kabul etti ama bayi müdürü, sorduğum her soruya hatanın fabrikadan kaynaklandığını söyleyerek Almanya'daki firmayı suçladı” dedi.

‘ÇOK KOMİK BİR TEKLİFTE BULUNDULAR’

Fabrikada böyle bir hatanın olmayacağına inandığını söyleyen Aydemir, “Almanya'da bir tanıdığımla iletişime geçtim ve aracın şase numarası ile sorgulamasını yaptırdım. Sorgulamada araç kapağında sıkıntı olduğu hem Türkçe hem de Almanca olarak yazıyordu. Ben konuyu avukatıma danıştım. Daha sonra arabuluculuk sırasında bize çok komik bir teklifte bulundular. İki bakım hediye ve ücretsiz onarım teklifi bize komik geldi. Bu işin arkasını kesinlikle bırakmayacağım ve sonuna kadar peşinden gideceğim. Sıfır araç alacaklara tavsiye niteliğinde şunları söylemek istiyorum son dönemlerde bu tarz olaylar çok fazla arttı. Kesinlikle ekspertiz yaptırmadan araç almayın. Araç bayi çıkışlı bile olsa kesinlikle ekspertiz yaptırın. Mağdur oldum sizler de mağdur olmayın" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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