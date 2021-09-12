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Babasının ihtiyaçtan sattığı traktörü 35 yıl sonra geri aldı

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan iş insanı Arif Akbaş (49), babası Mehmet Akbaş'ın 1986 yılında ihtiyacından dolayı satmak zorunda kaldığı traktörü 35 yıl sonra geri alarak ona sürpriz yaptı.
Babasının ihtiyaçtan sattığı traktörü 35 yıl sonra geri aldı

Zile'de yaşayan evli ve 6 çocuk babası Mehmet Akbaş (78), 1966 yılında aldıkları 1964 model Fordson marka traktörünü maddi ihtiyaçtan dolayı 1986'da sattı. Kendisi 14 yaşındayken traktörün satılmasına çok üzülen Arif Akbaş, meslek sahibi olduktan sonra plakadan izini sürdü. Aradan geçen zamanda ambalaj sanayi ve makine üretimi konusunda işletme sahibi olan evli, 2 çocuk sahibi Arif Akbaş, satıldığında 60 AL 051 olan traktörü plakasından araştırdı. Araştırmada 5 kez plakasının değiştirildiği belirlenen traktörün en son Samsun'da Mehmet Evren'de olduğunu öğrendi. Akbaş, Evren ile temasa geçerek bir yıl önce, baba yadigarı traktörü 12 bin liraya satın aldı. Hurda haldeki traktörü, yurt dışından 120 bin lira harcayarak getirttiği yedek parçalarla tamir ettirip eski haline döndürdü.

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12 BİN LİRAYA ALIP, 120 BİN LİRA HARCAMA YAPTI

Çocukluğunun bu traktörde geçtiğini ve yeniden ailesine kazandırdığı için mutlu olduğunu belirten Arif Akbaş, "Uzun yıllar ailemize hizmet eden 1964 model traktördü. Ben küçük yaştayken satmak zorunda kaldık. Belli bir zaman geçtikten sonra traktörün nerede olduğunu merak edip yola çıktık. Plakadan izini sürerek uzun süreçler sonunda Samsun'da bulduk. Sahibi ile 12 bin liraya anlaşarak yeniden ailemize kazandırdık. Parçalarını yurt dışından getirttik. 8 ay uğraşarak ve 120 bin lira harcayarak iç aksamları dahil traktörü komple sıfırlamış olduk. Tabi bundan babamın haberi yoktu. Babama büyük bir sürpriz oldu. Görünce çok sevindi, mutlu oldu" dedi.

'OĞLUMLA GRUR DUYDUM'

Yıllar önce satmak zorunda kaldığı traktöre yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mehmet Akbaş ise, "Bu traktörle çok ekmek kazandım, çok çalıştım. Çok eziyetini çektim, çok da keyfini sürdüm. Zamanında istemeyerek de olsa kaybettim. Oğlum buldu, getirdi, yeni gibi yaptı. Çok mutlu oldum, oğlumla gurur duydum. Yitirdiğimi buldum" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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