  • BIST 114.950
  • Altın 290,858
  • Dolar 5,9529
  • Euro 6,6731
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 0 °C
»

Babasının tartıştığı kişiler tarafından dövülerek öldürüldü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Şükrü Gökbudak (39) babası ile tartışan N.E. ve G.Ö. ile karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Kavgada dövülen Gökbudak yaşamını yitirdi, 2 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 
Babasının tartıştığı kişiler tarafından dövülerek öldürüldü

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyünde meydana geldi. Köyde oturan Ender Gökbudak'ın hayvanları bir tarlaya girdi. Gökbudak hayvanlarının yanına giderken, tarla sahipleri N.E. ve G.Ö. ile karşılaştı. Bu sırada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmadan kısa süre sonra N.E. ve G.Ö., bu kez de Gökbudak'ın oğlu Şükrü Gökbudak ile karşılaştı. Taraflar arasında yine tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine N.E. ve G.Ö., Şükrü Gökbudak'ı darbetti. Başına darbe alan Gökbudak yaralandı.

Olayı gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Şükrü Gökbudak Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gökbudak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şükrü Gökbudak'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili N.E. ve G.Ö.'yü gözaltına aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi 2 Ocak 202002 Ocak 2020 Perşembe 09:39
  • Elektrik Kesintisi 2 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ02 Ocak 2020 Perşembe 09:31
  • Su Kesintisi 2 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ02 Ocak 2020 Perşembe 09:30
  • Esed rejimi bir okulu vurdu: Ölü ve yaralılar var01 Ocak 2020 Çarşamba 15:35
  • Tedavi için Roma'da gitmişti! Yusuf Yazıcı'ya büyük şok! Evi soyuldu01 Ocak 2020 Çarşamba 15:14
  • Ankara'da 2 aylık bebeğinin yanında öldürülmüştü: 3 şüphelinin sorgusu sürüyor01 Ocak 2020 Çarşamba 15:12
  • Suya yüzde 60 zam geldi01 Ocak 2020 Çarşamba 15:09
  • Kocaeli’nde iğrenç olay: Takip edip, evinin önünde...01 Ocak 2020 Çarşamba 15:06
  • Terör örgütünden Tel Abyad'ta hain saldırı: Ölü ve yaralılar var01 Ocak 2020 Çarşamba 14:43
  • Köprü geçiş ücretlerine zam01 Ocak 2020 Çarşamba 14:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti