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Babasının temizlediği tüfek ateş aldı, 2 aylık Kumsal bebek öldü

ANTALYA'da Y.K.'nin (18), temizlediği sırada ateş alan tüfeğinden çıkan saçmalar, 2 aylık bebeği Kumsal'ın başına isabet etti. Kumsal olay yerinde yaşamını yitirirken, baba Y.K. ile bebeğin annesi M.G. (17) gözaltına alındı.
Babasının temizlediği tüfek ateş aldı, 2 aylık Kumsal bebek öldü

Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi 5484 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre baba Y.K.'nin evde temizlediği tüfek henüz bilinmeyen nedenle bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Y.K.'nin 2 aylık bebeği Kumsal'ın başına isabet etti. Silah sesini duyan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Kumsal bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, Y.K. ile birlikte yaşadığı bebeğin annesi M.G.'yi gözaltına alarak, ifadeleri için Varsak Polis Merkezi'ne götürdü. Polis evde yaptığı incelemede bebeğe ve annesine ait eşyaların yer aldığı valizler buldu. 

Öte yandan haberi alan ailenin yakınları ise evin önünde fenalık geçirdi.

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