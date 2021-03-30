Babasıyla kardan Anıtkabir yapan Hira, Anıtkabir'i ziyaret etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde babasıyla birlikte kardan Anıtkabir maketi yapan Hira Karahan (9), Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetiyle Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Hira,"Hayalimi gerçekleştirdim. Burayı gördüğüm için çok mutlu oldum"dedi.

Yüksekova'da yaşayan inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, Atatürk'ü çok seven kızı ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Hira Karahan'ı, görmeyi çok istediği Anıtkabir'e götüremedi. Karahan, bunun üzerine kızını mutlu etmek için evlerinin bahçesinde eksi 20 derecede kardan Anıtkabir maketi yaptı. Evinin bahçesinde biriktirdiği karla 10 günde Anıtkabir ve Aslanlı Yol'un minyatürünü yapan baba Karahan, böylece kızının hayalini bir nebze de olsa gerçekleştirmiş oldu. Hira'nın, kardan yapılan Anıtkabir'de 'Atatürk' şiirini okuduğu görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

BAKAN AKAR DAVET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bunun üzerine Hira ve ailesini Ankara'ya davet etti. Ankara'da bakanlık yetkilileri tarafından karşılanan Hira ve ailesi, bugün görmeyi çok istediği Anıtkabir'i ziyaret etti. Hira, annesi Elif, babası Mehmet Şerif ve kardeşi Muhammed Geylani Karahan'a bakanlık yetkilileri eşlik etti. Aslanlı Yol'dan ailesiyle beraber yürüyen Hira, Atatürk'ün mozolesinde dua etti.

'HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM'

Hira Karahan, Anıtkabir'i gördüğü için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Burayı görmek benim hayalimdi. Aynı hayallerimdeki gibiymiş burası. Bugün Atatürk'ü ziyaret ettik. Aslanlı yolu gördüm. Hayalimi gerçekleştirdim. Burayı gördüğüm için çok mutlu oldum. Bugün tekrar Atatürk'ün hiç bir şeyden korkmadığını hissettim. Sayın Hulusi Akar'a çok teşekkür ederim. Babamın yaptığı kardan Anıtkabir'di; ama biz burada gerçeğini gördük. Kardeşim de burayı görmeyi çok istiyordu. O da burayı gördüğüne çok sevindi. Hakkari'ye döndüğüm zaman arkadaşlarıma Anıtkabir'i anlatacağım" diye konuştu. Hira, Atatürk için yazdığı şiiri de okudu.

'HİRA HEYECANDAN UYUYAMIYORDU'

Baba Mehmet Şerif Karahan ise Anıtkabir'in kızı için çok değerli olduğunu belirterek, "Benim için de aynı şekilde çok değerliydi. O zaman kardan Anıtkabir'i yapınca çok üşümüştüm. Nasıl güzel bir şey yaptığımı şimdi anladım. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Söyleyecek bir laf bulamıyorum, gerçekten çok duygulu anlar yaşadım. Hira'nın hayali gerçek olurken, benimki de gerçek oldu. Ben de daha önce hiç Anıtkabir'e gelmemiştim. En çok sevdiğim bakanlardan Sayın Hulusi Akar'ı da göreceğim için çok mutluyum. Hira birkaç gündür heyecandan uyuyamıyordu" İfadelerini kullandı.

BAKANLIK PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından da Hira'nın Anıtkabir ziyareti ile ilgili paylaşım yapıldı. Hira'nın ziyareti sırasında çekilen fotoğraflar, "Atatürk’ü çok seven Minik Hira’mız Anıtkabir’de" notuyla paylaşıldı.