Babasız babalar günü!

Babaç-Der Başkanı İbrahim Aksoy, boşanan çiftlerin arasındaki husumetten ve çeşitli sebeplerden dolayı ülkemizdeki 10 binlerce baba ve çocuğun, Babalar Günü’nü buruk bir şekilde geçirdiğini söyledi.

Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Bırakılan Babalar Derneği (Babaç-Der) Başkanı İbrahim Aksoy, eşlerinden boşandıktan sonra mahkeme kararına rağmen çocuklarını icrayla haczederek bile göremeyen çok sayıda babanın, dün kutlanan Babalar Günü’nü buruk bir şekilde geçirdiğini söyledi.

10 BİNLERCE ÇOCUK BABASINI GÖREMEDİ

Babalar Günü’nü 10 binlerce çocuğun babasından uzakta geçirmek zorunda kaldığını kaydeden Aksoy, “TÜİK istatistiklerine göre 2015 yılı boşanmalar sonucu tek ebeveynle yaşamak zorunda kalan çocuk sayısı 109 bindir. Bu sayı her geçen yıl artmaktadır. Geçtiğimiz hafta sonu kutlanan Babalar Günü’nde imkânı olan bazı babalar, çocuklarını görmek için maddi ve manevi fedakârlıkta bulunarak çocukları ile görüşebildi. Ancak bazı babalar da ya maddi imkânsızlıktan ya da karşı tarafın olumsuz tavrından veya engellemelerinden dolayı evlatlarını göremedi, bu özel günü hüzünlü geçirdi. Babalar Günü’nde engellemeler dolayısıyla çocuğunu göremeyen pek çok baba beni arayarak ağladı. Anlayacağınız bu önemli günü çok sayıda baba, çocuğundan ayrı geçirdi” dedi.

ASIL ZARARI ÇOCUKLAR GÖRÜYOR

Boşanan anne ve babasın arasındaki husumetin kurbanı çocukların olduğunu ifade eden Aksoy, “Bu olumsuz davranışlardan asıl zarar gören çocuklar oluyor. Görmezden gelinen geleceğimizin çocukları maalesef olumsuz koşullarda büyüyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız anneleri ya da babaları tarafından bir eşya gibi haczedilmek zorunda kalıyor. Çocuk haczi ayıbından kurtulmak için Çocuk Teslim Merkezleri'nin bir an önce kurulmasını bekliyoruz. Unutmamak lazımdır ki çocuklarımız, görmezden gelinen geleceğimizdir" diye konuştu.

ORTAK VELAYET ÖNERİSİ

Türkiye'de her yıl yüzde 6 artan boşanmaların sonucu olarak parçalanmış ailelerin sayısının da arttığını belirten Aksoy, tek taraflı velayet sorumluluğu altında, anne ya da babadan birine hasret büyüyen çocukların, diğer ebeveynine uzak, yabancılaşmış ve hatta düşman edilmiş şekilde büyümek zorunda kaldığının altını çizdi. Anne ve babaya ortak velayet verilmesi önerisinde bulunan Aksoy, “Dünyanın gelişmiş birçok ülkesinde boşanma sonrasında çocuklar anne ve babaların ortak velayetinde yaşıyor. Ortak velayet Türkiye'de ancak 2016 itibariyle iç hukuk kuralı haline geldi. Ortak velayet, çocukların şiddete, eziyete ve istismara maruz kalma olasılığı çok ciddi oranda düşmesini sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

“BABAYIZ, ZİYARETÇİ DEĞİL”

Aksoy son olarak şunları kaydetti: “Biz babayız, ziyaretçi değiliz. Delilsiz, belgesiz sadece beyan üzerinden 6824 sayılı Kanun kapsamında verilen uzaklaştırma kararları ile asıl çocuklar cezalandırılmaktadır. İki eş boşanmış olabilirler, ancak anne babalıktan boşanılmadığını unutmamak gerekir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm bakanlıklar, kurum ve kuruluşların bizlerin ve çocuklarımızın sesini duymasını bekliyoruz. Babalar Günü’nü bir kez daha kutluyorum.”

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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