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Bab'da bombalı terör saldırısı: 7 ölü, 20 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 7 sivil öldü, 20 sivil yaralandı.
Bab'da bombalı terör saldırısı: 7 ölü, 20 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Bab ilçesi merkezinde, sivillerin yoğun olarak kullandığı bir noktada, kamyona yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 sivil öldü, 20 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Bab'daki hastanelere nakletti.

Bölgeye intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri enkaz altında kalan sivillere ulaşmaya çalışıyor.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlamanın ardından, çevrede geniş çaplı maddi zarar oluştu.

Bab ilçe merkezinde önceki gün yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasında gerçekleşen patlamada da 2 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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