  • BIST 1.574
  • Altın 441,247
  • Dolar 7,4595
  • Euro 9,0166
  • Ankara -13 °C
  • İstanbul -5 °C
  • İzmir 1 °C
  • Konya -8 °C
»

'Baby karpuz' sadece 5 gram

Antalya'da bir tarım firmasının, mini sebzeler kategorisindeki yeni ürünü minyatür karpuz, görenleri şaşırtıyor. Ağırlığı sadece 5 gram olan mini karpuzun tadı ise salatalığı andırıyor.
'Baby karpuz' sadece 5 gram

Antalya'da Serik ve Korkuteli ilçeleri ile Burdur'un Gölhisar ilçelerinde toplamda 600 dönümü aşkın, büyük bölümü modern seralardan oluşan alanda faaliyet gösteren Erüst Tarım, yenilebilir çiçek türleri, mini sebzeler, taze ve saksıda baharatlar, mikro filizler gibi özel ürünler üretiyor. Firma, mini sebzeler kategorisine, 'baby karpuz' adını verdikleri ve ağırlığı sadece 5 gram civarında olan minyatür karpuz ürününü de ekledi.

GÖRÜNÜŞ KARPUZ, TAT SALATALIK

Geçen yıl deneme üretimleri başarıyla tamamlanan baby karpuzların, bu yıl serada üretimine başlandı. Kabuğundan karpuz tadı alınan baby karpuzun iç kısmı beyaz ve salatalık tadı veriyor. Bu yeni ürünü 'baby' ve 'erik karpuz' olarak adlandırdıklarını belirten firma pazarlama müdürü Burak Akbulut, “Görünüşü tamamıyla karpuza benziyor. Ama tabi ki çok küçük, yediğinizde salatalık tadını hissediyorsunuz" dedi.

12 AY ÜRETİM

Mini karpuzun erik gibi tüketilebilmesinin yanı sıra, salata ve yoğurtlu mezelerde kullanılabildiğini belirten Akbulut, üretiminin normal karpuza göre çok daha zor olduğunu söyledi. Akbulut, "Görsel olarak çok dikkat çekici ve göze hitap ediyor. Bir tanesi 5-10 gram civarında. 100-150 gramlık paketler ve 15-20 TL'ye online mağazamızdan satışa sunuyoruz. Tohumdan kaynaklı ürünün kendisi bu şekilde ve hiçbir oynama yok. Ayrıca diğer tüm üretim alanlarında olduğu gibi zirai ilaç kullanmıyoruz ve 12 ay üretimiz mevcut" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan BİP ve Telegram'dan bugünün programını paylaştı19 Ocak 2021 Salı 09:48
  •  Kar yağışı kuraklık endişesi taşıyan çiftçiye ‘cansuyu’ oldu19 Ocak 2021 Salı 09:47
  • Denizdeki 'hayalet ağlar', 600 yıl 'avlanıyor'19 Ocak 2021 Salı 09:46
  • 'Baby karpuz' sadece 5 gram19 Ocak 2021 Salı 09:45
  • Babası darp edilip, kendisi kaçırılan 15 yaşındaki Polat'ı polis kurtardı19 Ocak 2021 Salı 09:40
  • Türkiye'ye temsilcilik atamayan Twitter'ın Türkiye'den reklam alması durduruldu19 Ocak 2021 Salı 09:39
  • Edirne Müftülüğü binası yangında kullanılamaz hale geldi19 Ocak 2021 Salı 09:34
  • Fransa'da polis müdahalesi sonrası bebeğini düşüren kadın, polisten şikayetçi oldu19 Ocak 2021 Salı 09:33
  • Tunus Cumhurbaşkanından gençlere 'gösterilerde mülklere zarar vermeyin' çağrısı19 Ocak 2021 Salı 09:32
  • Japonya Başbakanı Suga'dan 'Kovid-19' ve 'Olimpiyat' taahhüdü19 Ocak 2021 Salı 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti