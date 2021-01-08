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Bacağı kesilen sokak köpeği 3 boyutlu yazıcıdan tasarlanan protezle yürüdü

Samsun'da ön bacağı enfeksiyon oluşması nedeniyle kesilen sokak köpeği, veteriner hekim Emre Pınar tarafından 3D yazıcıdan yaptırılıp takılan protez bacak sayesinde normal yaşamına döndü.
Bacağı kesilen sokak köpeği 3 boyutlu yazıcıdan tasarlanan protezle yürüdü

Samsun'da enfeksiyon sonucu sol ayağı kesilen sokak köpeğine 3 boyutlu yazıcıdan protez bacak yapıldı.

Kavak Belediyesi görevlileri, "Jack" adı verilen sokak köpeğini yaklaşık 3 ay önce ön iki bacağı kırık halde buldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Merkezine getirilen sokak köpeği, burada tedavi altına alındı.

Bir bacağı iyileşen Jack'in diğer bacağı enfeksiyon sonucu kesildi. Merkezde görevli veteriner hekim Emre Pınar, 3 bacakla yürümekte zorluk çeken sokak köpeğine protez bacak tasarladı.

3D programı ile taranarak ölçü alınmasının ardından 1 aylık tedavi süreci sonucunda 3 boyutlu yazıcıdan protez bacak çıkarılarak köpeğe takıldı.

Merkezin bahçesine salınan Jack, diğer köpeklerle birlikte yeniden mutlu şekilde yaşamaya başladı.

Veteriner hekim Pınar, AA muhabirine, sokak köpeğinin kendilerine geldiğinde ön iki bacağında ciddi kırık ve enfeksiyonlar olduğunu söyledi.

Bir bacağının yoğun tedavi sonucu iyileştiğini ancak diğerinin amputasyon edilmek zorunda kalındığını anlatan Pınar, "Köpeğin yeniden rahat yürüyebilmesi için bilgisayardan protez bacak tasarladım. Samsun'da 3 boyutlu üretim yapan bir firma ile görüştük ve fikrimizi onlara ilettik. Onların da sıcak bakmasıyla tasarladığım protez bacağın çıktısını 3D yazıcıdan çıktısını aldık." dedi.

Protez bacağı taktıkları Jack'in günlük yaşamına döndüğünü aktaran Pınar, köpeğin vatandaşlarca sahiplenebileceğini belirtti.

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