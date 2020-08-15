Bacağı mazgala sıkışan kadın: Hiçbir yetkili aramadı

İZMİR'in Balçova ilçesinde, mazgal kapağının kırık bölümünden içeri giren sağ bacağında kırık oluşan Ceyda Arslan (40), DHA'ya konuştu. Arslan, hiçbir yetkilinin kendisini aramadığını, yasal yollara başvuracağını söyledi.

Özel bir şirkette ihracat ve satın alma müdürü olan Ceyda Arslan, 7 Ağustos akşamı saat 19.30 sıralarında, Balçova'da, yol kenarında duran otomobilden inmek istedi. Ancak otomobilden adım attığı anda sağ bacağı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait mazgal kapağının kırık bölümüne girip, sıkıştı. Arslan'ın çığlıklarını duyan çevredekiler, yardıma koştu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, Ceyda Arslan'ın bacağını sıkıştığı yerden kurtardı. Hastaneye kaldırılan Arslan'ın bacağında kırık oluştuğu belirlendi. Bacağı alçıya alınan Arslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

O ANLARI ANLATTI

Evinde dinlenen Ceyda Arslan, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Arslan, "7 Ağustos Cuma günü iş yerinden arkadaşımla beraber otomobille dönüyorduk. Arkadaşımla vedalaştık. Araçtan adımımı atmamla, düştüğümü hissettim. Ayağım bir yere girdi ama çıkartamıyorum. O sırada bacağımın mazgalın içine girdiğini gördüm. Arkadaşım başta normal düştüğümü sandı. Kurtarmaya çalıştı. İnanılmaz bir acıyla yana düştüm, oturdum. O sırada korkunç bir acı çekerek, bağırmaya başlamışım. Etraftakiler toplandı. İtfaiye ekiplerini çağırmışlar. AKS 110 ekipleri geldi. Mazgalı keserek, bacağımı kurtardılar. Ambulansla götürüldüğüm hastanede röntgen çekildi. Gerekli işlemler yapıldı. Şaft kırığı tanısı koyuldu. Alçı işlemlerinin ardından taburcu edildim" dedi.

BAŞKASI DA YAŞAMASIN DİYE YASAL YOLLARA BAŞVURACAK

İşinin aksadığını vurgulayan Ceyda Arslan, "Pandemi döneminden çıktık. İşlerimin en yoğun zamanındayım. Özel bir şirkette ihracat ve satın alma müdürüyüm. Gerek yurt dışındaki işlerimin ağırlığı, gerek yurt dışı programlarımın iptal olması, şaft kemiğinin iyileşme süresinin 40 haftayı bulacak olması işimi olumsuz etkiliyor. Bu sürede ne yapacağım konusunda psikolojik bir savaş veriyorum. Bacağım mazgalın içine girdiği zaman böcek korkusu duydum. Acının yanı sıra böcek korkusu yaşadım. Bunun bir daha başkasının başına gelmemesi için yasal yollara başvuracağım" diye konuştu.

KISA SÜREDE YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMİŞ

Olaydan sonra hiçbir yetkilinin kendisini aramadığını belirten Ceyda Arslan, "Resimlerim sosyal medyada yayılmış. Herkes görmüş. Ama hiçbir yetkili bu olayla ilgili beni arayıp, 'geçmiş olsun' demedi" dedi. Olaydan kısa süre sonra kırık mazgalın yenisiyle değiştirildiğini belirten Arslan, "Bu kadar kolay tamir edilebilecekse, hastaneden dönüşte mazgalın yenisiyle değiştirildiğini gördük. Bu, bu kadar kolay takılabiliyorsa keşke önceden takılsaydı. Ben çok ucuz atlattım. Çünkü itfaiye ekiplerinin söylediği, mazgalın kırık parçasına baldırım denk gelseymiş bacağım belki paramparça olacaktı. Bunlar bu kadar kolay takılıp çıkartılabilen bir şeyse keşke daha önce yenilenseydi. Benim de başıma bunlar gelmeseydi" şeklinde konuştu.

"OLAYDAN 1 SAAT SONRA YAPILDI"

Olaya tanık olan Berk Seren (23), "Kapı açıldı. Fark etmedi. Bacağı kırık mazgalın içine girdi. Bağırış çağırış koptu. Herkes toplandı. Bacağı kötüydü. İtfaiye ekipleri, ambulanslar geldi. Olaydan bir saat sonra gelip, kırık mazgalı yenisiyle değiştirdiler. 2-3 ay ya da daha fazla zamandır öyleydi. Olaydan sonra hemen yapıldı" dedi.