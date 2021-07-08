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Bacağından vuruldu, yakınındaki çöp konteynerinde uyuşturucu bulundu

BURSA'da, Taner Bozkurt (34), yolda yürüdüğü sırada bir araçtan ateş açılması sonucu bacağından vurularak yaralandı. Yüzünde morlukların olduğu görülen Bozkurt'un yaralandığı yerdeki çöp konteynerinde yaklaşık 100 gram metamfetamin bulundu.
Bacağından vuruldu, yakınındaki çöp konteynerinde uyuşturucu bulundu

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Taner Bozkurt Emniyet Caddesi'nde gezerken, iddiaya göre tanımadığı bir araçtan kendisine silahla ateş edildi. Sağ bacağından vurulan Bozkurt, kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozkurt'a müdahale ederken, yaralının yüzünde morluklar olduğu da görüldü. Taner Bozkurt, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇÖP KONTEYNERİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çöp konteynerinde yaklaşık 100 gram metamfetamin maddesi buldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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