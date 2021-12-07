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BAE küresel piyasalarla entegrasyon için hafta sonu tatil günlerini değiştiriyor

Ülkede 1 Ocak 2022'de geçilecek yeni çalışma sisteminde hafta tatili cuma saat 12.00'de başlayacak ve pazar gününü de kapsayacak.
BAE küresel piyasalarla entegrasyon için hafta sonu tatil günlerini değiştiriyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hafta sonu tatili yeni yılla birlikte cuma-cumartesi yerine cuma öğleden başlayarak 2,5 gün olarak uygulanacak.

Ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE hükümeti, yeni çalışma sisteminde haftalık çalışmayı 4,5 gün olarak belirledi.

Yeni çalışma sistemine 1 Ocak 2022'de geçileceğine işaret edilen haberde, hafta sonu tatilinin bundan sonra cuma saat 12.00'de başlayarak pazarı da kapsayacak şekilde 2,5 gün olacağı aktarıldı.

Haberde, BAE hükümetinin yıl boyunca ülkede cuma namazının saat 13.15'te kılınması yönünde karar aldığı da aktarıldı.

Tüm kamu kurumlarının uyacağı yeni çalışma sisteminin BAE ekonomisinin küresel piyasalarla entegre olmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Haberde yeni sistemle ayrıca kamu kurumlarındaki çalışma performansının da artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

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