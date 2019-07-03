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BAE Şeyhi'nin oğlu Halid bin Sultan el Kasımi ölü bulundu!

BAE Şeyhi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin şüpheli ölümüne dair iddialar gündeme bomba gibi oturdu.
BAE Şeyhi'nin oğlu Halid bin Sultan el Kasımi ölü bulundu!

Halid bin Sultan el Kasımi'nin evinde bir parti düzenlendiği ve parti sırasında bazı konukların uyuşturucu kullandığı ve cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.

Habere göre Halid bin Sultan el Kasımi'nin ölümü sebebiyle iç soruşturma başlatıldı ve sürecin gizlilikle yürütülmesi talep edildi.

Kamuoyunun detaylı bilgilendirilmediği olayla ilgili gözaltına alınan ya da tutuklanan olmadı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika (Sharjah) kentinde üç gün süre ile yas ilan edildi ve bayrakları yarıya indirildi.

39 yaşındaki Şeyhin arkadaşı ve eski iş partneri Elliott Frieze, Sultan el Kasımi'nin son derece çalışkan ve yetenekli biri olduğunu söyledi.

Sultan el Kasımi ile beraber çalışan kişiler acı kaybı beklenmedik olarak niteledi.

Çok sayıda kişi 1999 yılında 24 yaşındaki bir başka oğlunu da kaybeden baba Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'ye taziye mesajlarını iletti.

Emirlik'in Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanlığı tarafından taziye mesajı yayınlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinde doğup büyüyen Halid bin Sultan el Kasımi dokuz yaşındayken Londra'ya yerleşti ve Kent şehrindeki Tonbridge Okulu'nda eğitim görmeye başladı.

Imperial College London'da Fransızce İspanyolca eğitimi alan Halid bin Sultan el Kasımi, Central Saint Martins Sanat Okulu'nda moda tasarımı okudu ve 2008 yılında Qasimi Homme adlı erkek giyim markasını kurdu.

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