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BAE ve Bahreyn, Türkiye'yi kınadı

Terör örgütü YPG'ye yönelik başlattığımız operasyon, BAE ve Bahreyn'e de rahatsızlık oluşturdu.
BAE ve Bahreyn, Türkiye'yi kınadı

Barış Pınarı Harekatı'nda, hava operasyonlarından sonra kara operasyonlarıyla da teröristlere ağır darbeler vurulmaya devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Türkiye’nin Suriye’nin doğusuna başlattığı askeri operasyonu şiddetle kınadıklarını, bu operasyonla Arap işlerine müdahelede bulunulduğunu savundu.

"ARAP İŞLERİNE MÜDAHALE OLDUĞUNU DOĞRULUYOR"

BAE hükümetinin yazılı açıklamasında, “BAE, Türkiye’nin Suriye’ye askeri saldırganlığını şiddetle kınıyor ve bunun tehlikeli bir gelişme olduğunu ve ayrıca dost Arap ülkesinin egemenliğinin açık ve kabul edilemez ihlali ve Arap işlerine müdahale olduğunu doğruluyor.” ifadelerine yer verildi.

BAHREYN: TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE TECAVÜZ

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bahreyn Kraliyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Suriye Arap Cumhuriyeti’nin kuzeydoğu bölgelerine askeri operasyonu şiddetle kınıyor. Bu operasyon, uluslararası hukuk kurallarının kabul edilemez ihlali ve Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne tecavüz.” dendi.

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