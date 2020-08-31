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BAE'den Esed rejimine tıbbi malzeme yardımı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Esed rejimine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çok sayıda tıbbi malzeme ve test kiti gönderdi.
BAE'den Esed rejimine tıbbi malzeme yardımı

 Esed rejiminin yayın organı SANA’daki habere göre, BAE Kızılayına ait yardım uçağı dün gece Şam Havalimanı'na iniş yaparak Suriye Kızılayına Kovid-19 salgınıyla mücadele için yardım malzemesi iletti. 

Yardımların içinde tıbbi malzeme, ilaç, dezenfektan ve Kovid-19 test kitleri bulunuyor.

İç savaş nedeniyle sağlık altyapısının büyük hasar gördüğü ülkede, yeni tip koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor.

Esed rejiminin kontrolü altında bulunan özellikle Şam, Halep, Humus, Lazkiye ve Kuneytıra bölgelerinde hızla yayılan virüs için alınan önlemler halk tarafından yetersiz bulunuyor.

Kovid-19 testi yaptırmak isteyenler için belirlenen sağlık merkezlerinde zaman zaman büyük izdihamlar yaşanıyor.

Ekonomik kriz ve yaptırımların baskısı altında kalan Beşşar Esed rejimi, Kovid-19 testi yaptırmak isteyen vatandaşlarından 100 dolar ücret alıyor.

Suriye'de Kovid-19 vakaları
Esed rejiminin açıkladığı rakamlara göre, rejimin kontrol ettiği bölgelerde Kovid-19'a yakalanan toplam kişi sayısı 2703, iyileşen hasta sayısı 614, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 109.

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