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BAE'den Hafter'e yeni askeri mühimmat desteği

Birleşik Arap Emirlikleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e, askeri mühimmat taşıyan 2 kargo uçağı daha gönderdi.
BAE'den Hafter'e yeni askeri mühimmat desteği

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler son dönemde askeri alanda üst üste kayıplar vermeye başlayınca, silah ve paralı asker tedarik etmeye devam ediyor.

BAE'DEN 2 UÇAK DOLUSU SİLAH DAHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Libya'nın güneyindeki Sabha ve Hamada petrol sahası Havalimanı'na hava saldırılarını önlemek için Libya'nın gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e askeri mühimmat yüklü iki kargo uçağı gönderdi.

SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILARDA BAE İZİ

Öte yandan Trablus'un doğusundaki Tecura bölgesindeki göçmen barınağına Temmuz 2019'da düzenlenen ve 60'dan fazla göçmenin hayatını kaybettiği hava saldırısında da BAE'nin izlerine rastlandı. BAE'ye işaret eden izler, ülke ismi vermeksizin BM'nin raporlarında da yansıdı.

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