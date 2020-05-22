BAE'nin finanse ettiği araştırma kurumu Fas'taki faaliyetlerini durdurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından finanse edilen Sınır Tanımayan Muminler Araştırma Kurumu, Fas'taki faaliyetlerini ikinci bir duyuruya kadar durdurduğunu açıkladı.

Fas medyasına açıklama yapan Kurum Başkanı Muhammed el-Ani, kararın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alındığını söyledi.

Fas'ta dört ayrı dergi çıkaran kurumda, onlarca Faslı araştırmacı ve gazeteci çalışıyor.

Fas-BAE arasında yaşanan gerginlik

Kurum içinden adını vermek istemeyen bir kaynak, faaliyetleri durdurma kararının Fas ile BAE arasında son dönemde giderek artan gerginlikten kaynaklandığını söyledi.

Tüm finansal akışın BAE tarafından karşılandığını belirten kaynak, nisan ayında kendilerine gelen bir talimatla istifalarının istendiğini, faaliyetleri durdurma gerekçesi olarak da mali sıkıntıların gösterildiğini dile getirdi.

"Kurum, Fas'a sızma aracı"

Atlas Stratejik Araştırmalar ve Güvenlik Analizleri Merkezi Başkanı Abdurrahim el-Menar es-Suleymi ise kurumun sanıldığı gibi bir "araştırma kurumu" olmadığını savundu.

Suleymi, söz konusu kurumun, İslam'ı hedef almakta tehlikeli rol oynayan BAE'nin, Fas'a sızma aracı olduğunu söyledi.

BAE destekli kurumun Fas'taki sufilerin arasına sızarak nüfuz elde etmeye çalıştığını bunda başarısız olunca, Marakeş'teki Kadı İyaz Üniversitesi'ne sızma çabası içine girdiğini aktaran Suleymi, "Düşüncelerinin yayılması için seçkin kurum ve kişileri kullanıyorlar." dedi.

Suleymi, Sınır Tanımayan Muminler Kurumunun Fas'ta yayınevleri kurduğunu ancak iki ülke arasındaki ilişkiler nedeniyle projenin tamamlanma imkanı olmadığını kaydetti.

Bu kurumun Fas'a sızma amacı taşıdığına dikkati çeken Suleymi, kurumun ülkeye başka şekillerde dönme ihtimali olduğunu kaydetti.

Fas, Yemen ve Körfez krizlerinde takındığı tavır sebebiyle bir süredir Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) ilişkilerinde gerginlik yaşıyor.

Yemen'deki Arap koalisyonundan ayrılan ve Katar'a karşı yürütülen ablukada Doha karşıtı adımlarda yer almayan Fas, başta BAE ve Suudi Arabistan olmak üzere bu eksendeki ülkelerin saldırılarına maruz kalıyor.