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Bafra'da sağanak; su basan iki okulda eğitime ara verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı. Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ile Atatürk Ortaokulu'nda da su basması nedeniyle eğitime ara verildi.
Bafra'da sağanak; su basan iki okulda eğitime ara verildi

Samsun'da gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Bafra ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Lise Caddesi'ndeki Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ve Atatürk Ortaokulu'na da su bastı. Öğrenciler sınıflara giremeyince iki okulda da eğitime 1 gün ara verildi. Öğrencilerin idari izinli sayılacağı belirtildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dolan suyu boşaltmak için okullarda tahliye işlemine başladı.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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